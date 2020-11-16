وزير الخارجية البحريني في إسرائيل الأربعاء للمرة الأولى

مناحيم كاهانا ا ف ب/ارشيف

أعلام الولايات المتحدة والإمارات والبحرين وإسرائيل في المدينة القديمة في القدس بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر 2020

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المنامة (أ ف ب)

يقوم وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني للمرة الأولى بزيارة رسمية لإسرائيل الأربعاء، بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين المملكة الخليجية والدولة العبرية، وفق ما أعلنت وكالة أنباء البحرين (بنا) الاثنين.

والبحرين والإمارات العربية المتحدة أول دولتين في الخليج تبرمان في أيلول/سبتمبر اتفاقي تطبيع مع إسرائيل، الامر الذي اعتبره الفلسطينيون "خيانة"، وخصوصاً أنه يتعارض مع الإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا أساسيا لإحلال السلام مع الدولة العبرية.

وكتبت وكالة أنباء البحرين "يتوجه وفد بحريني رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف بن راشد الزياني، إلى تل أبيب يوم الأربعاء الموافق 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 في زيارة رسمية".

وأضافت "تهدف الزيارة إلى إجراء المزيد من المباحثات المشتركة بين البلدين في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان تأييد السلام (...) وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية مع دولة إسرائيل".

كذلك، من المقرر أن يزور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إسرائيل هذا الأسبوع.

وأصبحت المملكة الصغيرة المحاذية للسعودية وهي مقر الأسطول الخامس الأميركي، رابع دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بعد الإمارات الشهر الماضي والاردن في العام 1994 ومصر سنة 1979.

وفي السنوات الأخيرة، تقرّبت إسرائيل من الدول الخليجية حليفة الولايات المتحدة، وخصوصاً من البحرين والإمارات اللتين تتشاركان العداء نفسه حيال إيران.

ويُنظر إلى تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية أيضاً كفرصة اقتصادية لدول الخليج التي تعتمد بشكل كبير على النفط وتريد تطوير قطاعات أخرى مثل قطاع التكنولوجيا.

© 2020 AFP