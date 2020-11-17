النسخة المقبلة لماراتون باريس في 17 تشرين الأول/أكتوبر المقبل

توماس سامسون ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

صورة للمشاركين في النسخة الـ43 لماراتون باريس الدولي في ساحة الشانزليزيه في 14 نيسان/أبريل 2019.

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باريس (أ ف ب)

أعلنت اللجنة المنظمة لماراتون باريس الثلاثاء أن النسخة المقبلة لماراتون باريس الدولي ستقام في 17 تشرين الأول/أكتوبر المقبل عقب إلغاء نسخة هذا العام بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الشركة المنظمة "منظمة أماوري سبورت" أن نصف ماراتون باريس الذي كان أيضا ضحية فيروس "كوفيد19" هذا العام، سيقام في الخامس من أيلول/سبتمبر المقبل.

وكان السباقان يقامان سنويا في فضل الربيع منذ عدة أعوام في العاصمة الفرنسية.

وقالت المنظمة إن العدائين المسجلين في عام 2020 في ماراتون باريس "سيكون لديهم الخيار بين المشاركة في نسخة 2021، أو تعويضهم أو منحهم الوقت للتفكير".

ومن المقرّر الافتتاح الرسمي للتسجيلات في آذار/مارس لهذا السباق الذي يجذب حوالي 50 ألف مشارك كل عام (49155 في 2019) ويقام تقليديا في الأماكن الرمزية في العاصمة (الانطلاق من جادة الشانزليزيه، الأوبرا، الباستي، بوا دي فانسين، نوتردام، برج إيفل، بوا دو بولوني).

وتأثر موسم الماراثون بشكل خاص في عام 2020 بسبب فيروس "كوفيد-19" مع إلغاء العديد من السباقات المهمة في الروزنامة (نيويورك، برلين، بوسطن، شيكاغو). وحدهما السباقان العريقان في لندن وطوكيو أقيما في موعديهما المحددين، لكن بمشاركة عدائي النخبة فقط.

© 2020 AFP