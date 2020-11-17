حملة جديدة لراشفورد لتشجيع الأطفال على القراءة

فرانك فيف ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد يحتفل بتسجيله هدف الفوز في مرمى باريس سان جرمان الفرنسي (2-1) في باريس في دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا في 20 تشرين الاول/أكتوبر 2020.

إعلان اقرأ المزيد

لندن (أ ف ب)

أطلق نجم نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم ماركوس راشفورد الثلاثاء حملة جديدة لتشجيع الأطفال على القراءة بمباركة رسمية هذه المرة، بعدما كان أجبر الحكومة البريطانية على إطعام الأطفال الأكثر فقرا خلال العطلات المدرسية غداة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المهاجم البالغ من العمر 23 عاما "لقد بدأت القراءة في سن السابعة عشرة، وقد ساعدني ذلك في تغيير نظرتي وذهنيتي".

وأضاف "كنت أتمنى فقط لو أتيحت لي فرصة بدء القراءة عندما كنت طفلا، ولكن الكتب لم تكن أبدا شيئا يمكنني حيازته لأنه عبء على ميزانية العائلة عندما كنا تكون بحاجة إلى وضع الطعام على الطاولة".

وتعاون راشفورد مع دار النشر "ماكميلان لكتب الأطفال" لإطلاق سلسلة موجهة للنشىء تحت عنوان "أنت بطل" بدءا من أيار/مايو 2021.

واشار ماكميلان إلى أن كل فصل من السلسلة سيلخص قصة من حياة راشفورد الخاصة، وسيغطي مواضيع مثل قيمة التعليم وفهم الثقافة والقدوة النسائية.

كما يخطط لاعب كرة القدم لإطلاق نادي للكتاب في العام المقبل.

وأوضح لاعب منتخب إنكلترا "ثمة أوقات كانت القراءة تساعدني بالهروب. أريد هذا الهروب لجميع الأطفال. ليس فقط أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليفه".

وخلال هذا الشهر، رضخت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون من جديد لحملة راشفورد ووعدت بتقديم وجبات مجانية للأطفال الأكثر فقراً خلال عطلة عيد الميلاد في خضم موجة جديدة من تفشي فيروس "كوفيد-19".

ووعدت الحكومة بتمديد الخطة خلال فترة الاعياد، كما وعدت بالحفاظ عليها خلال العطلات في العام القادم.

واعترضت الحكومة على إعطاء قسائم وجبات للأسر الفقيرة خارج فترة العام الدراسي، مفضلة تقديم الدعم من خلال نظام الرعاية الاجتماعية الأوسع نطاقاً، لكن حملة راشفورد لعبت دورا كبيرا في تغيير النهج لاسيما أنها شهدت تأييدا واسعا خاصة من قبل وسائل الإعلام التي اصطفت إلى جانبه باتهامها الحكومة بأنها "بلا قلب" في عنواينها الرئيسية.

ولم تشهد الحملة الجديدة الهادفة للتشجيع على القراءة أي اعتراض. وقال المتحدث الرسمي باسم جونسون للصحافيين "إنه أمر رائع أن يضيء ماركوس راشفورد الضوء على القوة التي تتمتع بها الكتب، ونحن نرحب بنادي الكتاب الذي يضمه مما يسمح لمزيد من الأطفال بالاستفادة من المتعة التي تجلبها الكتب".

© 2020 AFP