رئيسا فيسبوك وتويتر في جلسة استماع جديدة أمام مجلس الشيوخ

دوني شارليه ا ف ب/ارشيف

شعارا فيسبوك وتويتر على شاشة كمبيوتر في ليل الفرنسية في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2020

إعلان اقرأ المزيد

واشنطن (أ ف ب)

يمثل رئيسا مجلس إدارة فيسبوك وتويتر الثلاثاء في جلسة استماع ثانية أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي في أقل من شهر حول دور شبكات التواصل الاجتماعي في النقاش العام في الولايات المتحدة.

وسيرد مارك زاكربرغ وجاك دورسي مؤسسا فيسبوك وتويتر على التوالي، من خلال الكاميرا على أسئلة اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وقالت اللجنة إن حضورهما "طوعي".

وستشمل الجلسة "إدارة انتخابات العام 2020 من قبل المنصات وما يسميه رئيس اللجنة ليندسي غراهام "الرقابة وحذف مقالات صحافية".

وينوي خصوصا التطرق إلى قرار الشبكتين الحد من انتشار مقالات لصحيفة "نيويورك بوست" المحافظة التي تؤكد أنها كانت تملك أدلة حول قضية فساد يتورط فيها المرشح الديموقراطي جو بايدن قبل أسبوعين من الاقتراع الرئاسي.

ويتهم دونالد ترامب وحلفاؤه بانتظام شبكات التواصل الاجتماعي ب"فرض رقابة" على الأصوات المحافظة من دون أدلة ورغم وجودهم الكبير على هذه المنصات.

في 28 تشرين الأول/اكتوبر، شارك زاكربرغ ودورسي في جلسة استماع إلى جانب سوندار بيشاي رئيس غوغل ويوتيوب، حول الحصانة القانونية التي تتمتع بها الأطراف المضيفة عبر الانترنت بشأن محتويات ينشرها مستخدموها.

واشتكى بعض أعضاء مجلس الشيوخ خلال تلك الجلسة من أن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت تلعب دور "الحكم للبت بالحقيقة" متحيزة ضد الجمهوريين.

وواجهت فيسبوك وتويتر ومنافساتها في هذا المجال خلال الحملة الانتخابية صعوبات في التصدي للتضليل الإعلامي والمضامين التي تطرح مشكلة مع المحافظة على هدفها المعلن بإتاحة الفرصة للجميع بالتعبير عن أنفسهم.

© 2020 AFP