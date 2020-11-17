رئيس وزراء إثيوبيا: المرحلة النهائية من العملية في تيغراي تبدأ "في الأيام المقبلة"

- هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية/ا ف ب

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اديس ابابا (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الأثيوبي أبيي أحمد الثلاثاء أن العملية العسكرية الجارية في منطقة تيغراي المنشقة (شمال) ستدخل مرحلتها "النهائية" في "الأيام المقبلة".

وفي الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، أرسل أبيي الجيش الفدرالي لشنّ هجوم على هذه المنطقة الشمالية، بعد أشهر من التوتر مع السلطات المحلية التابعة لجبهة تحرير شعب تيغراي.

وأسفرت المعارك عن مئات القتلى بحسب أديس أبابا ودفعت أكثر من 25 ألف شخص للفرار إلى السودان المجاور.

وأكد أبيي الجمعة أن قوات جبهة تحرير شعب تيغراي "تحتضر" ودعا جنودها إلى "الانتفاض" و"الانشقاق" لصالح الجيش الفدرالي في اليومين أو الأيام الثلاثة المقبلة.

وكتب أبيي على موقع فيسبوك الثلاثاء "مهلة الثلاثة أيام (المعطاة) للقوات الإقليمية وميليشيات تيغراي للانضمام إلى الجيش الفدرالي، بدلاً من البقاء ألعاباً بأيدي المجلس العسكري الجشع (جبهة تحرير شعب تيغراي"، انتهت".

ورحّب بالجنود الذين "استخدموا" هذه المهلة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقال "بما أن المهلة انتهت، العمليات النهائية لحفظ النظام ستُجرى في الأيام المقبلة".

ويجعل التعتيم المفروض على المنطقة وتقييد تحرّكات الصحافيين، تقييم الوضع على الأرض صعباً.

ويؤكد الجيش الفدرالي أنه يسيطر على غرب منطقة تيغراي حيث تركزت المعارك، وكذلك على بلدة ألاماتا في جنوب شرق المنطقة.

لكن رئيس إقليم تيغراي دبرتسيون غبرميكائيل صرّح الثلاثاء لوكالة فرانس برس أن "حكومة وشعب تيغراي" سيصمدان، في إشارة إلى أن المعارك ستستمرّ.

وقال "هذه الحملة (العسكرية) لا يمكن أن تنتهي. طالما جيش الغزاة موجود على أرضنا، المعركة ستستمرّ. لا يمكنهم إسكاتنا بالقوة".

وأكد دبرتسيون أن ضربة جوية استهدفت ميكيلي عاصمة الإقليم، "متسببةً بمقتل وجرح مدنيين". من جهتها، نفت أديس أبابا في بيان الأمر مؤكدةً أن هذه الغارة استهدفت "أهدافاً أساسية لجبهة تحرير شعوب تيغراي" وفي "خارج" ميكيلي.

© 2020 AFP