مونديال الأندية: الموعد الجديد في الدوحة بين 1 و11 شباط/فبراير

جوزيبي كاكاتشي ا ف ب

مشجعون لفريق فلامنغو البرازيلي في سوق واقف بالدوحة في 20 كانون الأول/اكتوبر 2019.

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الدوحة (أ ف ب)

ستقام بطولة كأس العالم للأندية في كرة القدم المؤجلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بين 1 و11 شباط/فبراير 2021 في الدوحة، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الثلاثاء.

وألقى فيروس "كوفيد-19" بظلاله على روزنامة الرياضة العالمية، فتأجلت بطولات كبرى مثل الالعاب الاولمبية في طوكيو وكأس أوروبا في كرة القدم حتى الصيف المقبل، فيما ألغيت مسابقات أخرى.

وكان مونديال الاندية الذي يجمع بين ابطال المسابقات القارية الأولى بالاضافة الى ممثل عن الدولة المضيفة، من المقرر اقامته في قطر في كانون الاول/ديسمبر 2020.

وجاء في بيان الاتحاد الدولي "ستقام كأس العالم للاندية 2020 بين 1 و11 شباط/فبراير 2021 في قطر".

تابع "سيوفر فيفا والدولة المضيفة الضمانات المطلوبة لصحة وسلامة جميع المعنيين".

ورفع ليفربول الانكليزي لقب النسخة الاخيرة على حساب فلامنغو البرازيلي في الدوحة ايضا.

وكانت نسخة أولى بنظام جديد من 24 ناديا مقررة في الصين عام 2021، لكنها تأجلت أيضا بسبب كورونا إلى ما بعد نهائيات كأس أوروبا 2020 وكوبا أميركا.

وتحاول قطر رفع منسوب المسابقات على ارضها قبل استضافتها التاريخية لمونديال كرة القدم عام 2022 للمرة الاولى في الشرق الاوسط.

© 2020 AFP