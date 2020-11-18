الدوري الأميركي للمحترفين: آلية جديدة لتحديد المصنفين السابع والثامن في الموسم الجديد

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لوس انجليس (أ ف ب)

سيستحدث الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة بطولة فاصلة لتحديد المصنفين السابع والثامن المتأهلين إلى الادوار الاقصائية "بلاي أوف"، بحسب آلية جديدة للدوري كشف النقاب عنها الثلاثاء.

وأكدت الرابطة في العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر الحالي أن انطلاق الموسم الجديد سيكون في 22 كانون الأول/ديسمبر، بعد التوصل الى اتفاق مع نقابة اللاعبين على مختلف المعايير وعلى الشروط المادية.

وتم الاتفاق على اقامة 72 مباراة في الموسم العادي بدلا من 82 وسيسمح ذلك بإقامة الأدوار الاقصائية في أيار/مايو والدور النهائي في تموز/يوليو، قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو (23 تموز/يوليو - 8 آب/أغسطس).

وسيكون التغيير الأكبر في آلية تحديد أفضل ثمانية فرق لمرحلة الـ"بلاي أوف" بين الأندية المنطقتين الشرقية والغربية.

وجرت العادة أن يتأهل أول ثمانية فرق من كل منطقة إلى مرحلة "بلاي أوف"، لكن الموسم الحالي تخطط الرابطة للعب بطولة مصغرة بين الفرق المصنفة من السابع إلى العاشر، من أجل تحديد المصنفين السابع والثامن.

واستخدمت آلية مماثلة الموسم الماضي عندما استؤنف الدوري في فقاعة أورلاندو بعد إغلاق دام أربعة أشهر جراء تفشي جائحة كورونا المستجد.

وبموجب الآلية الجديدة، سيلعب الفريق الحاصل على سابع أعلى نسبة فوز في كل منطقة، مباراة على أرضه ضد الفريق صاحب المركز الثامن في المنطقة نفسها.

وبالتالي، سيصنف الفريق الفائز في تلك المباراة سابعاً، أما الخاسر فيلعب بعد ذلك مباراة فاصلة مع الرابح من المواجهة بين الفريقين صاحبي المركزين التاسع والعاشر لتحديد ثامن الملحق.

وسيتم طرح الروزنامة الكاملة لموسم 2020-2021 على مراحل، مع الكشف عن النصف الأول من الموسم خلال المعسكرات التدريبية قبل الموسم. وسيتم تأكيد مواعيد النصف الثاني من الموسم في منتصف الموسم.

© 2020 AFP