بطولة الماسترز: زفيريف يحافظ على أمل التأهل لنصف النهائي

غلين كريك ا ف ب

الألماني ألكسندر زفيريف خلال المباراة ضد الأرجنتيني دييغو شفارتسمان في بطوبة الماسترز الختامية في لندن في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

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لندن (أ ف ب)

حافظ الألماني ألكسندر زفيريف المصنف سابعا على حظوظه ببلوغ الدور نصف النهائي بطولة الماسترز الختامية التي تجمع سنويا بين أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم، بفوزه على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الثامن 6-3 و4-6 و6-3 الاربعاء في ثاني جولات مجموعة "طوكيو 1970".

وكان بطل عام 2018 استهل البطولة بخسارة أمام الروسي دانييل مدفيديف 3-6 و4-6، فيما سقط الأرجنتيني امام الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول 3-6 و2-6.

وقال زفيريف عقب المباراة " لقد كان الامر افضل بكثير من يوم الاثنين" عندما خسر امام الروسي (...) "أنا سعيد بالحفاظ على فرصة التأهل، لكن مباراة الجمعة ستكون أصعب مباراة بالنسبة لي هنا".

وتفوق الألماني في المجموعة الأولى بكسره إرسال شفارتسمان مرتين مقابل خسارته ارساله مرة واحدة، وهو ما حصل بالعكس تماما في المجموعة الثانية.

وخاض اللاعبان مجموعة ثالثة فاصلة كان زفيريف أفضل فيها بكسره ارسال خصمه مرتين ما ضمن له الفوز بالمباراة.

ويلعب زفيريف مباراته الأخيرة ضد ديوكوفيتش علما أنهما تواجها في نهائي 2018 وكانت الغلبة للألماني وقتها 6-4 و6-3.

وكان شفارتسمان الذي حل بديلا للسويسري روجيه فيدرر المصاب، يمني النفس بتحقيق انتصار يبقي على آماله في امكان التأهل لكن زفيريف تفوق عليه وجعل مهمته شبه مستحيلة.

ويلتقي لاحقا ديوكوفيتش ومدفيديف في مباراة سترسم ملامح المتأهل الأول إلى نصف النهائي.

© 2020 AFP