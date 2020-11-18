بولسونارو يزهو بعد إشادة بوتين بـ"رجولته"

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بولسونارو مع بوتين خلال قمة مجموعة بريكس عام 2019

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ريو دي جانيرو (أ ف ب)

احتفى الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الأربعاء بإشادة نظيره الروسي فلاديمير بوتين به وبـ"رجولته"، ما أثار سيلاً من الدعابات على شبكة الإنترنت حول "علاقة الصداقة" الناشئة بين الرجلين.

وأغدق بوتين الثناء على بولسونارو في خطاب ألقاه الثلاثاء أمام قمة افتراضية لمجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، حيث قال إن الرئيس اليميني المتطرّف كان مثالاً لـ"الشجاعة" في إدارته لجائحة كوفيد-19.

وأضاف بوتين مخاطباً بولسونارو الذي التقط العدوى في تموز/يوليو "لقد أصبتَ بهذا المرض شخصياً، وصمدت في هذه المحنة بشجاعة كبيرة"، وذلك وفق منشور للرئيس البرازيلي على فيسبوك.

وتابع بوتين "أعلم أن تلك اللحظة لم تكن سهلة، لكنك واجهتها كرجل حقيقي وأظهرت أفضل صفات الرجولة مثل القوة والإرادة".

والى جانب نشر فيديو الخطاب ونصّه على الإنترنت، عاد بولسونارو ليتطرّق إليه مزهواً خلال استقباله مجموعة من مؤيّديه خارج القصر الرئاسي.

وسألهم بولسونارو "هل شاهد أحد خطاب الرئيس الروسي أمس؟ هل تسنّى ذلك لأحد؟".

وتحوّلت هذه الواقعة الى مصدر لطوفان من الدعابات التي تسخر من رجل روسيا القوي والزعيم البرازيلي الشعبوي.

وتظهر واحدة من هذه الدعابات بولسونارو عاري الصدر وهو يمتطي حصاناً خلف بوتين.

وقال آخرون ساخرين إن بولسونارو يبدو وكأنه يغازل شريكاً جديداً بعد "انفصاله" عن مثله الأعلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي خسر الانتخابات الرئاسية.

وعلى الرغم من إشادة بوتين، فقد انتقد خبراء الصحة العامة بشدة طريقة تعامل بولسونارو مع الجائحة التي أودت بحياة 166 ألف شخص في البلاد، ما جعل البرازيل تحلّ ثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19.

© 2020 AFP