تصفيات مونديال 2022: فوز رابع تواليا للبرازيل والارجنتين تطاردها

ماتيلد كامبودونيكو تصوير مشترك/ا ف ب

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مونتيفيديو (أ ف ب)

تابعت البرازيل بدايتها الكاملة محققة فوزها الرابع على حساب مضيفتها الاوروغواي 2-صفر، وأبقت الأرجنتين وصيفتها على فارق النقطتين معها بعودتها فائزة من أرض البيرو 2-صفر الثلاثاء في الجولة الرابعة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 في كرة القدم.

على ملعب "سنتيناريو" الشهير في مونتيفيديو، حسمت البرازيل مواجهتها منطقيا مع الأوروغواي في الشوط الاول بهدفين من تسديدة لأرثر من خارج المنطقة ارتدت من الدفاع داخل الشباك (34) ورأسية جميلة لريشارليسون بعد عرضية من رينان لودي (45)، مستفيدة من غياب المهاجم لويس سواريز المصاب بفيروس كورونا المستجد ثم طرد المهاجم الآخر ادينسون كافاني في الشوط الثاني.

ورفعت البرازيل التي غاب عنها نجمها نيمار للمباراة الثانية تواليا بسبب الاصابة، رصيدها إلى 12 نقطة كاملة في المجموعة الموحدة التي يتأهل عنها أربعة منتخبات مباشرة إلى نهائيات المونديال فيما يخوض الخامس ملحقا ضد منتخب أوقياني، مقابل 10 للارجنتين الثانية.

وكانت الاوروغوياي أخطر بداية مع كرة للشاب داروين نونيس أصابت عارضة الحارس إيدرسون أمام مدرجات خالية بسبب بروتوكول منع تفشي فيروس كورونا.

ورفع الحكم التشيلياني روبرتو توبار بطاقة صفراء في وجه كافاني بعد احتكاك مع ريشارليسون، لكن بعد التأكد من حكم الفيديو المساعد، عاد ورفع الحمراء ليطرده قبل ثلث ساعة من نهاية الوقت، وتعجز الاوروغواي عن الفوز على البرازيل للمرة الاولى منذ 2001.

وفي المباراة الثانية، عوّضت الارجنتين تعادلها الاخير مع الباراغواي بفوز مستحق على البيرو 2-صفر في ليما، بهدفي مهاجميها الشابين نيكولاس غونساليس (22 عاما) ولاوتارو مارتينيس (23 عاما).

ويحاول مدربها ليونيل سكالوني بناء تشكيلة متجانسة مع نجمه ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم ست مرات.

ودفع الثلاثاء بمهاجمين أمام نجم برشلونة، فنجح غونساليس بهدف خاطف في الدقيقة 17، قبل أن يعزز مارتينيس مهاجم انتر الارقام بعدها بتسع دقائق.

© 2020 AFP