دوري أبطال آسيا: شنغهاي شينخوا يفتتح منافسات الشرق بفوز على بيرث غلوري

كريم جعفر ا ف ب

حقق شنغهاي شينخوا اول فوز في منافسات الشرق ضمن دوري ابطال اسيا في الدوحة على حساب بيرث غلوري

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الدوحة (أ ف ب)

استهل شنغهاي شينخوا الصيني منافسات الشرق في فقاعة الدوحة ضمن دوري أبطال اسيا في كرة القدم، بفوز على بيرث غلوري الاسترالي 2-1 الثلاثاء ضمن المجموعة السادسة.

على استاد المدينة التعليمية في الدوحة، سجل بينغ زينلي (7) ويو هانتشاو (38) هدفي شنغهاي شينخوا، وجوناثان اسبروبوتاميتيس (81) هدف بيرث غلوري.

ويتصدر أف سي طوكيو الياباني ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط من مباراة لشنغهاي، ونقطة لأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، في حين بقي رصيد بيرث غلوري الوافد الجديد خالياً من النقاط.

وتقام المباراة التالية في المجموعة السبت بين شنغهاي وأولسان هيونداي بطل 2012 على الملعب عينه.

وعادت المباريات ضمن منافسة الشرق بعد توقف دام نحو تسعة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، اثر توقف المجموعات الاربع في آذار/مارس الماضي.

وتجتمع اندية الشرق في فقاعة الدوحة الصحية، لاكمال دور المجموعات ثم مراحل اقصائية من دور واحد، لتحديد البطل الذي سيواجه بيرسيبوليس الإيراني بطل الغرب في 19 كانون الاول/ديسمبر، في مباراة واحدة عوضا عن ذهاب واياب كما جرت العادة، في الدوحة أيضا على استاد الجنوب.

وتقام مباريات دور الـ16 يومي 6 و7 كانون الأول/ديسمبر، ومباراتا الدور ربع النهائي يوم 10 كانون الأول/ديسمبر، ومباراة قبل النهائي يوم 13 من ذات الشهر.

وكانت الدوحة التي تستعد لاستقبال مونديال 2022 للمرة الاولى في الشرق الأوسط، استضافت المباريات المتبقية من منافسات الغرب، فبلغ بيرسيبوليس النهائي على حساب النصر السعودي بركلات الترجيح وراء أبواب موصدة أيضا.

ويشارك 15 فريقاً من خمس دول في منافسات الشرق هي الصين وكوريا الجنوبية وأستراليا واليابان وتايلاند.

وانسحب الجمعة الماضي جوهور دار التعظيم الماليزي والغيت نتائجه، لعدم حصوله على اذن حكومي بالسفر الى قطر لاستكمال المنافسات.

© 2020 AFP