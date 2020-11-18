فريق للهلال الاحمر الإماراتي في اليمن يتعرض لإطلاق نار

يمنيتان في مركز تعليم صحي في صنعاء في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

إعلان اقرأ المزيد

دبي (أ ف ب)

تعرّض فريق تابع للهلال الاحمر الإماراتي لهجوم بالأسلحة النارية في تعز في جنوب غرب اليمن الغارق في الحرب، على ما أعلنت الهيئة الأربعاء من دون أن تشير إلى وقوع ضحايا.

والإمارات عضو في تحالف عسكري تقوده السعودية منذ 2015 في البلد الفقير دعما للحكومة المعترف بها دوليا في حربها ضد المتمردين الحوثيين المؤيدين لإيران، خصم المملكة.

وعبّرت هيئة الهلال الأحمر على تويتر عن "إدانتها وأسفها العميق للعمل الإرهابي الجبان جراء تعرض طاقمها الطبي من العاملين لعملية اطلاق نار"، مشدّدة على أنّ "استهداف العاملين في المجال الإنساني يمثل تجاوزاً كبيراً للاعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية".

بدورها، أكّدت وزارة الخارجية الإماراتية وقوع الهجوم.

وقالت في بيان على موقعها إنّها "تدين بشدة الاعتداء الإرهابي الجبان الذي تعرض له الطاقم الطبي من العاملين في عيادات الرعاية الصحية المتنقلة التابعة للهلال الأحمر الإماراتي في مدينة تعز اليمنية، من خلال عملية إطلاق نار".

وأكدت "استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لكافة أشكال العنف، والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية".

وتعز هي ثالث أكبر مدينة في البلد الفقير الذي مزّقته سنوات الصراع على السلطة بين الحكومة والمتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.

ويحاصر الحوثيون مدينة تعز منذ العام 2015 من الشمال والشرق والغرب.

وتسبّبت الحرب في مقتل عشرات الآلاف معظمهم من المدنيين، وأسفرت عمّا وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ونزح نحو 3,3 ملايين شخص عن ديارهم بينما يحتاج 24,1 مليون يمني أو أكثر من 80 ٪ من السكان إلى المساعدة، وفقًا للمنظمة الأممية.

© 2020 AFP