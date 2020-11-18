لقاح فايزر/بايونتيك فعال بنسبة 95 % وفق النتائج الكاملة للتجربة السريرية

كينا بيتانكور ا ف ب/ارشيف

صورة مؤرخة في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 تظهر شعار شركة "فايزر" في نيويورك

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واشنطن (أ ف ب)

أعلنت شركتا فايزر وبايونتيك ان لقاحهما المشترك فعال بنسبة 95 % للوقاية من كوفيد-19 بالاستناد إلى النتائج الكاملة لتجربة سريرية واسعة النطاق.

وكانت النتائج الجزئية لهذه التجربة التي نشرت الأسبوع الماضي اظهرت فاعلية "تزيد عن 90 %"، وهذا يثبت توقعات السلطات الأميركية التي اعلنت أن التلقيح قد يبدأ قبل نهاية العام.

وفي التفاصيل، أصيب 162 من أفراد مجموعة تلقت لقاحا وهميا بمرض كوفيد-19 في مقابل ثمانية فقط من أفراد المجموعة التي تلقت اللقاح الفعلي.

وينص بروتوكول التجربة على تقييم فعالية اللقاح مع بلوغ 170 حالة ضمن المجموعتين.

وبلغ عدد المتطوعين لهذه التجربة التي بدأت نهاية تموز/يوليو ويفترض أن تستمر، أكثر من 43 الف شخص.

وسجلت تسع حالات خطيرة بكوفيد-19 في المجموعة التي تلقت دواء وهميا وواحدة في المجموعة التي تلقت اللقاح.

وستطلب فايزر ترخيصا لتسويق اللقاح "في غضون أيام قليلة" من الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير.

وقد تعطي الوكالة لاحقا الضوء الأخضر لتسويق اللقاح اعتبارا من كانون الأول/ديسمبر كما أعلن الاثنين منصف سلاوي المسؤول الكبير في العملية الحكومية الخاصة باللقاحات.

- "لقاح يتقبله الجسم جيدا" -

وأوضح البيان ان نسبة فعالية لقاح فايزر/بايونتيك للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما "أكثر من 94%".

وهذه النسبة من الفعالية في حال تأكدت، ستجعل من اللقاح الأكثر فعالية في العالم تماما كاللقاح ضد مرض الحصبة وأكثر فعالية من اللقاح ضد الانفلونزا الذي لم يكن مؤخرا فعالا سوى بنسبة 19 إلى 60%.

والآثار الجانبية المهمة الوحيدة التي سجلت لدى أكثر من 2% من المشاركين كانت التعب (3,8%) والصداع (2%) ما يدفع بصانعي اللقاح للقول ان "الجسم يتقبله جيدا".

وكانت فايزر تتوقع الحصول على شهرين متابعة لنصف المتطوعين على الأقل قبل طلب الترخيص من الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير، وهي مرحلة تعلم المجموعة انها ستتخطاها هذا الأسبوع.

واعلن رئيس مجلس إدارة فايزر ألبرت بورلا "تسجل التجارب مرحلة مهمة في السعي التاريخي الذي دام ثمانية أشهر لتطوير لقاح قادر على القضاء على هذه الجائحة الكارثية".

ويعتبر أوغور شاهين أحد مؤسسي شركة بايونتيك الصغيرة الألمانية التي طورت التقنية الجديدة التي يستند إليها اللقاح أن "هذا النجاح يجسد قدرة تقنية استخدام الحمض النووي رنا لتصبح فئة جديدة من الأدوية".

والاثنين اعلنت شركة "موديرنا" الأميركية عن نتائج مماثلة (فعالية بنسبة 94,5%) للقاح يقوم على التقنية نفسها. وفي كلا الحالتين أظهر اللقاحان فعاليتهما لتفادي الإصابات الخطيرة بكوفيد-19.

لكن الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير ستدرس بالتفصيل المعطيات حول فعالية اللقاحين وسلامتهما وهي تفاصيل لم تنشرها بعد المجموعتان.

وطلبت الولايات المتحدة واوروبا ودول اخرى شراء ملايين الجرعات من لقاح فايزر. وتنوي المجموعة انتاج 50 مليون جرعة هذه السنة اي ما يكفي لتلقيح 25 مليون شخص و1,3 مليار في 2021.

© 2020 AFP