الدوري الأميركي للمحترفين: إصابة طومسون في وتر أخيل تبعده عن ووريرز لموسم ثان تواليًا

لاتشلان كانينغهام غيتي/ا ف ب

جناح غولدن ستايت ووريرز كلاي طومسون يعاني من شدة الالم عقب اصابته في الركبة اليسرى في المباراة السادسة من الدوري النهائي للدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة امام تورونتو رابتورز في اوكلاند في 13 حزيران/يونيو 2019.

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لوس انجليس (أ ف ب)

تلقى غولدن ستايت ووريرز، بطل دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين ست مرات، ضربة موجعة جديدة بتعرض نجمه كلاي طومسون لإصابة بتمزق في وتر أخيل ستبعده عن الملاعب للموسم الثاني تواليا بعدما غاب عن الموسم الماضي بسبب إصابة خطيرة في ركبته.

وأعلن النادي في بيان له "تعرض كلاي طومسون لتمزق في وتر اخيل بقدمه اليمنى، أكده التصوير بالرنين المغناطيسي في لوس أنجليس. تعرض المدافع لهذه الإصابة (الأربعاء) خلال حصة تدريبية. من المتوقع أن يغيب عن موسم 2020-2021".

وكان موقع "ذي أثلتيك" أعلن في وقت سابق اليوم أن طومسون تعرض لإصابة بأسفل الساق وعلى إثرها لم يكن قادرًا على المشي.

وتتطلب الإصابة بتمزق في وتر أخيل عادة عاما كاملا للعلاج وإعادة التأهيل والعودة الى اللعب، مثلما حصل مع زميله السابق في النادي كيفن دورانت الذي تعرض للاصابة ذاتها في حزيران/يونيو 2019 في المباراة الخامسة من الدور النهائي ضد تورونتو رابتورز.

وانتقل دورانت بعدها إلى بروكلين نتس لكنه لم يلعب معه على الاطلاق الموسم الماضي. ومن المتوقع ان يعود الى اللعب اعتبارا من 22 كانون الأول/ديسمبر المقبل وهو موعد استئناف الموسم الجديد.

أما بالنسبة إلى طومسون (30 عاما)، فسيغيب للموسم الثاني على التوالي عن الملاعب بعدما غاب الموسم الماضي بسبب تمزق في الرباط الصليبي في ركبته اليسرى تعرض له بعد يومين من إصابة دورانت، وذلك خلال المباراة السادسة من الدور النهائي ضد رابتورز.

وتعتبر الإصابة الجديدة ضربة قاسية بالنسبة لطومسون بالتأكيد، ولفريقه الذي كان يأمل بشدة في عودته إلى قمة مستواه ليشكل ثنائيا ضاربا في التسديد مع ستيفن كوري بعدما ساهما في قيادته الى السيطرة على لقب الدوري في السنوات الأخيرة من خلال التتويج بثلاثة ألقاب في 2015 و2017 و2018 وخسارة دورين نهائيين في 2016 و2019.

وزادت محن ووريرز في موسمه الكارثي 2019-2020 بإصابة نجمه كوري بكسر في يده اليسرى أبعدته عن صفوفه أكثر من أربعة أشهر.

وكان الموسم الجديد مليئًا بالوعود، خاصة وأن ووريرز استفاد الاربعاء من الاختيار الثاني في الـ"درافت" المخصص لانتداب اللاعبين من الجامعات والأجانب، حيث ضم لاعب الارتكاز الموهوب والواعد جيمس وايزمان.

وفي ظل غياب طومسون، سيجد ووريرز نفسه مرغما على أن يكون أكثر نشاطا في سوق الانتقالات في حال كان يرغب في تعزيز طموحاته في الظفر باللقب.

© 2020 AFP