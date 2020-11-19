بايدن لن يفرض "إغلاقاً وطنياً شاملاً" رغم ارتفاع الإصابات بكوفيد-19

جيم واطسون ا ف ب/ا ف ب

الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يلقي كلمة في وويلمنغتون بولاية ديلاوير في 19 ت2/نوفمبر 2020.

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ويلمنغتون (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الخميس إنّه لن يفرض إغلاقاً وطنياً شاملاً لكبح انتشار كوفيد-19 على الرّغم من الطفرة الوبائية الجديدة التي تشهدها البلاد منذ بضعة أسابيع.

وقال بايدن للصحافيين في مدينة ويلمنغتون بولاية ديلاوير"برأيي ما من ظرف يبرّر إغلاقاً وطنياً شاملاً. أظنّ أنّ ذلك سيؤدّي إلى نتائج عكسية".

وأضاف الرئيس الديموقراطي المقبل "لن أوقف الاقتصاد. نقطة على السطر. سأوقف الفيروس"، مؤكّداً أنّه سيتّبع توصيات العلماء بمجرد تسلّمه مهام منصبه ظهر 20 كانون الثاني/يناير.

وتابع "أكرّر، لا إغلاق وطنياً شاملاً، لأنّ الظروف في كل منطقة وكل مجتمع، يمكن أن تكون مختلفة".

وجعل بايدن من مكافحة كوفيد-19 الأولوية الأولى لعهده، وقد عيّن بالفعل أعضاء خلية الأزمة التي سيكلّفها قيادة المعركة ضدّ الجائحة، وأكّد الخميس أنّ وضع الكمامة "ليس موقفاً سياسياً".

وتخطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة عتبة الـ250 ألف حالة وفاة، في حين تشهد البلاد منذ بضعة أسابيع طفرة وبائية جديدة.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تسجيلاً للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في العالم أجمع، كما أنّها الدولة الأولى في العالم من حيث أعداد المصابين بالفيروس إذ بلغت حصيلة الإصابات المؤكّدة بكوفيد-19 فيها أكثر من 11 مليون إصابة، أي ما يقرب من خُمس إجمالي عدد الإصابات المسجّلة في جميع أنحاء العالم منذ ظهر الفيروس للمرة الأولى في الصين في نهاية 2019.

© 2020 AFP