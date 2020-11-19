بطولة إسبانيا: غياب راموس ثلاث مباريات بسبب اصابة بتمزق في الفخذ

خوسيه جوردان ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

قائد ريال مدريد سيرخيو راموس مستاء عقب الخسارة امام فالنسيا 1-4 في الدوري الاسباني في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

إعلان اقرأ المزيد

مدريد (أ ف ب)

أعلن نادي ريال مدريد الاسباني لكرة القدم الخميس غياب قائده المدافع سيرخيو راموس ثلاث مباريات بسبب إصابة بتمزق في فخذه تعرض لها الثلاثاء مع منتخب بلاده في المباراة ضد ألمانيا (6-صفر) في الجولة الاخيرة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

واضطر راموس الى ترك الملعب في الدقيقة 43 ودخل مكانه مدافع مانشستر سيتي الانكليزي إريك غارسيا.

ومن المتوقع أن يغيب راموس لمدة 10 أيام، ما يعني أن ريال مدريد سيحرم من خدمات قائده في المباريات ضد مضيفيه فياريال السبت في الدوري المحلي، وإنتر الإيطالي الاربعاء المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وضيفه ديبورتيفو ألافيس في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

ويشكل غياب راموس ضربة قاسية للنادي الملكي الذي يواجه أيضا خطر غياب قطب دفاعه الآخر الدولي الفرنسي رافايل فاران في المباراة ضد فياريال نهاية هذا الأسبوع.

وأكد النادي أن فاران يعاني من مشكلة في الكتف سيتعين تقييمها غدا الجمعة، ولتعويضهما قد يضطر مواطنه المدرب زين الدين زيدان إلى اللجوء إلى ناتشو فرنانديس والبرازيلي إيدر ميليتاو الذي شفي من فيروس كورونا المستجد بعدما ثبتت إصابته في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

وعاد الى صفوف النادي الملكي أيضا بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد نجمه البلجيكي إدين هازار، فيما التحق مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة بالتدريبات الخميس بعد تعافيه من اصابة في الفخذ.

ويأمل ريال مدريد في استعادة توازنه بعد خسارته المذلة امام مضيفه فالنسيا 1-4 قبل فترة النافذة الدولية.

© 2020 AFP