بطولة الماسترز: نادال يجرّد تسيتسيباس من اللقب ويبلغ نصف النهائي

غلاين كيرك ا ف ب/ا ف ب

الاسباني رافايل نادال يرد احدى الكرات في مباراته ضد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في الجولة الثالثة الاخيرة من دور المجموعات في بطولة الماسترز الختامية في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

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لندن (أ ف ب)

جرّد الاسباني رافايل نادال المصنف ثانيا اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السادس من لقب بطولة الماسترز الختامية عندما تغلب عليه 6-4 و4-6 و6-2 الخميس في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات مجموعة "لندن 2020"، وبلغ نصف النهائي.

وهو الفوز الثاني بعد الاول على الروسي اندري روبليف السابع في الجولة الاولى، فعوّض خسارته امام النمسوي دومينيك تييم الثالث وأول المتأهلين الى دور الاربعة، فيما مني تسيتسيباس بخسارته الثانية بعد الاولى امام تييم مقابل فوز واحد على روبليف.

ويلتقي نادال في دور الاربعة مع الروسي دانييل مدفيديف متصدر مجموعة "طوكيو 1970"، فيما يلعب تييم مع الفائز في القمة الحاسمة بين الصربي نوفاك ديكوفيتش الاول والالماني ألكسندر زفيريف الخامس الجمعة.

وهي المرة السادسة التي يبلغ فيها نادال الدور نصف النهائي للبطولة التي لم يتوج بلقبها سابقا وتبقى افضل نتيجة له المباراة النهائية عامي 2010 و2013 عندما خسر امام غريميه السويسري روجيه فيدرر وديوكوفيتش على التوالي.

كما هي المرة الاولى التي يبلغ فيها دور الاربعة في البطولة منذ خمسة أعوام عندما خرج على يد ديوكوفيتش عام 2015.

وحجز نادال بطاقته الى بطولة الماسترز في الاعوام الـ16 الاخيرة (رقم قياسي) لكنه ارغم على الانسحاب ست مرات، علما بأن خروجه من الادوار الاقصائية كان على يد فيدرر (2006 و2007 و2010) وديوكوفيتش (2013 و2015).

- "أتطلع الى مواجهة مدفيديف"-

وقال الماتادور بعد الفوز "بشكل عام كانت مباراة ايجابية بالنسبة لي أنا سعيد بتواجدي في نصف النهائي في آخر بطولة من العام، إنه أمر مهم. أنا سعيد وأتطلع الى نصف النهائي ضد مدفيديف".

وتابع "من الصعب دائمًا اللعب هنا أمام أفضل لاعبي العالم ولا سيما في نهاية الموسم عندما نكون مرهقين قليلا".

واحتاج نادال الى 124 دقيقة لتحقيق الفوز السادس على تسيتسيباس في سبع مواجهات جمعت بينهما، والثاني على التوالي في دور المجموعات في البطولة الختامية بعدما كان تغلب عليه العام الماضي لكن اليوناني نجح بعد ذلك في التتويج باللقب.

وكسر نادال إرسال تسيتسيباس في الشوط التاسع من المجموعة الاولى 5-4 ثم حسمها 6-4 في 41 دقيقة.

وفرض التعادل نفسه في المجموعة الثانية حتى الشوط الثامن 4-4، قبل أن يكسب اليوناني إرساله في الشوط التاسع ويكسر ارسال الاسباني في العاشر ليحسمها في صالحه 6-4.

وتبادل اللاعبان كسر الارسال في الاشواط الثلاثة الاولى من المجموعة الثالثة الحاسمة حيث كسره نادال مرتين مقابل واحدة لليوناني، قبل أن يكسب بطل رولان غاروس الفرنسية ارساله للمرة الاولى في الشوط الرابع ويتقدم 3-1.

وفعلها نادال للمرة الثالثة في المجموعة والرابعة في المباراة عندما كسر ارسال اليوناني في الشوط السابع ليتقدم 5-2 قبل ان ينهيها في صالحه 6-2.

- فوز معنوي لروبليف -

وحقق روبليف فوزا معنويا على حساب تييم عندما تغلب عليه 6-2 و7-5.

وهو الفوز الأول في البطولة لروبليف أول المودعين لها بعد خسارتيه أمام نادال وتسيتسيباس، فيما مني تييم بخسارته الاولى بعد فوزيه على تسيتسيباس ونادال.

وكسر روبليف الذي يشارك للمرة الاولى في الدورة الختامية والمتوج بخمسة القاب هذا الموسم، ارسال تييم مرتين ليتقدم 3-صفر قبل ان ينهي المجموعة الاولى في صالحه 6-3 في 25 دقيقة.

وحاول تييم، المتوج بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز، تدارك الموقف في المجموعة الثانية، لكن الروسي نجح في كسر ارساله للمرة الثالثة في المباراة عندما فعلها في الشوط الثالث قبل ان ينجح النمسوي في رد التحية وأدرك التعادل 4-4.

ونجح روبليف المصنف ثامنًا عالميًا للمرة الرابعة في كسر ارسال تييم وذلك في الشوط الحادي عشر ليتقدم 6-5 قبل ان ينهي المجموعة في صالحه 7-5.

وقال روبليف "بدأت بشكل جيد منذ النقطة الأولى، والرد الأول للإرسال وأعتقد أن دومينيك لم يبدأ بشكل جيد".

واضاف "لقد تفوقت منذ البداية وساعدني ذلك في الحصول على مزيد من الثقة وساعدني على اللعب بشكل أفضل وأفضل".

وتابع "لم يكن الأمر سهلاً على دومينيك ولكني أعتقد أنه يركز من الآن على نصف النهائي لذا أتمنى له حظًا سعيدًا. إنه يستحق أن يكون في نصف النهائي ويستحق الفوز باللقب".

© 2020 AFP