بومبيو يزور مرتفعات الجولان الخميس ويصف حركة مقاطعة إسرائيل بـ"المعادية للسامية"

إيمانويل دوناند ا ف ب/ارشيف

شاحنة لدى دخولها إلى مرتفعات ترامب، وهي مستوطنة إسرائيلية في مرتفعات الجولان المحتلة بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر 2020

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القدس (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو انه سيزور الخميس مرتفعات الجولان المحتلة منذ العام 1967، مضيفا أن بلاده ستصنّف حركة مقاطعة إسرائل على أنها "معادية للسامية".

وقال بومبيو في مؤتمر صحافي مشترك عقده في مدينة القدس مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو "اليوم سأحظى بفرصة لزيارة مرتفعات الجولان".

والعام الماضي، اتخذت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارًا مثيرًا للجدل بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري التي احتللته اسرائيل عام 1967.

وقال بومبيو الخميس إن "مجرد الاعتراف (بهذه المنطقة) كجزء من إسرائيل... كان قرارًا اتخذه الرئيس ترامب حمل أهمية تاريخية وكان ببساطة اعترافا بالواقع".

ومن جهة اخرى، أكد بومبيو أن واشنطن ستعتبر الحملة العالمية ضد إسرائيل التي يطلق عليها "بي دي إس" (وهي حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الدولة العبرية) "معادية للسامية".

وأفاد مخاطبا نتانياهو "أريدك أن تعلم بأننا سنتخذ خطوات على الفور لتحديد المنظمات التي تشارك في سلوك المقاطعة البغيض وسحب دعم الحكومة الأمريكية لمثل هذه الجماعات"، واصفا حركة مقاطعة إسرائيل بـ"السرطان".

© 2020 AFP