دوري أبطال آسيا: شنغهاي أس آي بي جي يقلب الطاولة على سيدني

لاعب شنغهاي أس آي بي جي، لي شنغلونغ (الثاني من اليمين) يحتفل بتسجله الهدف الثاني في مرمى سيدني خلال منافسات دوري أبطال آسيا في الدوحة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

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الدوحة (أ ف ب)

قلب نادي شنغهاي أس آي بي جي الصيني الطاولة على سيدني الأسترالي بعودته في النتيجة وفوزه 2-1 بفضل ثنائية لي شينغلونغ الخميس ضمن المجموعة الثامنة من منافسات الشرق بدوري أبطال آسيا 2020 في كرة القدم في فقاعة الدوحة.

وفي المباراة التي أقيمت على ستاد خليفة الدولي، تقدم سيدني في الشوط الأول عبر هدف ترينت بوهاغيار (8)، وعاد شنغهاي اس آي بي جي بريمونتادا في الشوط الثاني عبر هدفي شينغلونغ (63 و79).

وشهدت المباراة طرد حارس مرمى سيدني ثوماس هوارد-بيل (90+1).

ويتصدر يوكوهاما مارينوس الياباني ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط من مباراة واحدة لشنغهاي اس آي بي جي، ونقطة لكل من جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي وسيدني.

وتقام المباراة الثانية في المجموعة الأحد، عندما يلتقي جيونبوك موتورز مع شنغهاي اس آي بي جي على الملعب نفسه.

وعادت المباريات ضمن منافسة الشرق بعد توقف دام نحو تسعة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، اثر توقف المجموعات الاربع في آذار/مارس الماضي.

وتجتمع اندية الشرق في فقاعة الدوحة الصحية، لاكمال دور المجموعات ثم مراحل اقصائية من دور واحد، لتحديد البطل الذي سيواجه بيرسيبوليس الإيراني بطل الغرب في 19 كانون الأول/ديسمبر، في مباراة واحدة عوضاً عن ذهاب وإياب كما جرت العادة، في الدوحة أيضا على استاد الجنوب.

وتقام مباريات دور الـ16 يومي 6 و7 كانون الأول/ديسمبر، ومباراتا الدور ربع النهائي يوم 10 كانون الأول/ديسمبر، ومباراة قبل النهائي يوم 13 من ذات الشهر.

وكانت الدوحة التي تستعد لاستقبال مونديال 2022 للمرة الاولى في الشرق الأوسط، استضافت المباريات المتبقية من منافسات الغرب، فبلغ بيرسيبوليس النهائي على حساب النصر السعودي بركلات الترجيح وراء أبواب موصدة أيضاً.

ويشارك 15 فريقاً من خمس دول في منافسات الشرق هي الصين وكوريا الجنوبية وأستراليا واليابان وتايلاند.

وانسحب الجمعة الماضي جوهور دار التعظيم الماليزي والغيت نتائجه، لعدم حصوله على اذن حكومي بالسفر الى قطر لاستكمال المنافسات.

© 2020 AFP