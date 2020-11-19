ماكغريغور يعود عن اعتزاله مجددًا مطلع العام لخوض نزال ضد بويرير

فاليري ماكون ا ف ب

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لوس انجليس (أ ف ب)

أعلن نجم الفنون القتالية المختلطة الإيرلندي كونور ماكغريغور الخميس عودته عن اعتزاله مرة أخرى، لخوض نزال مع الاميركي داستن بويرير في كانون الثاني/يناير المقبل.

وجاء في بيان صادر على موقع "ذي ماك لايف" المختص بأخبار الايرلندي أن "كونور ماكغريغور وقع على اتقافية النزال (...) وسيواجه داستن بويرير في في 23 كانون الثاني/يناير في إعادة لنزالهما في وزن الريشة في عام 2014".

وأشار البيان الى أن الوجهة المحتملة للنزال ستكون العاصمة الاماراتية أبو ظبي.

ونقل البيان عن الايرلندي (32 عامًا) قوله "أنا ممتن جدًا لكوني على وشك العودة والقيام بما أحبه مرة أخرى. أتطلع إلى الاختبار الجديد الذي سيجلبه داستن منذ نزالنا الأول".

لم يخض ماكغريغور الذي هزم بويرير في الجولة الأولى بالضربة القاضية في العام 2014، أي نزال منذ كانون الثاني/يناير الفائت عندما هزم مواطن الاخير دونالد سيروني في 40 ثانية.

وكان ماكغريغور أعلن في حزيران/يونيو الماضي اعتزاله للمرة الثالثة، الا انه بقي اسمه مرتبطًا بإمكانية نزال جديد مع اسطورة الملاكمة العالمية الفيليبيني ماني باكياو.

وأعلن الاخير في أواخر ايلول/سبتمبر الفائت عن رغبته بخوض نزال مع الايرلندي في 2021 في الشرق الاوسط، حيث رد الاخير عبر تويتر "سأخوض تاليا ملاكمة مع ماني باكياو في الشرق الاوسط".

وأضاف "سيكون شرفا حقيقيا أن أكون قد واجهت اثنين من أفضل الملاكمين في العصر الحديث"، في إشارة الى الاميركي فلويد مايويذر.

© 2020 AFP