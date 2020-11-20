الدوري الأميركي: إصابة هيغواين بفيروس كورونا المستجد

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ميامي (أ ف ب)

أصيب المهاجم الأرجنتيني نجم نادي إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم غونزالو هيغواين بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفادت صحيفة "ميامي هيرالد"، ليغيب بالتالي عن مباراة فاصلة في الدوري ضد ناشفيل اليوم الجمعة.

وأكدت وسائل إعلام أميركية أخرى أن شقيق هيغواين، لاعب الوسط فيديريكو، ومواطنه المدافع لياندرو غونزاليس بيريس ولاعبين آخرين من الفريق الرديف أصيبوا بالفيروس أيضاً.

وأكد إنتر ميامي إصابة ثلاثة لاعبين في صفوف الفريق الأول من دون الكشف عن هويتهم، قائلا إنهم لم يكونوا "مخولين طبياً" للعب المباراة الحاسمة في الأدوار الإقصائية (بلاي أوف).

وليس فريق ولاية فلوريدا المملوك من الدولي الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام وحيداً في موجة الإصابات، إذ ثبتت إيجابية أربعة لاعبين في نادي "لوس أنجليس أف سي" بينهم المهاجمان الأوروغويانيان دييغو روسي وبريان رودريغيس في وقت سابق هذا الأسبوع.

وعاد الأخيران من أميركا الجنوبية حيث لعبا مع منتخب بلادهما في التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

ويواجه فريق لوس أنجليس الثلاثاء سياتل ساوندرز في الجولة الأولى من الأدوار الإقصائية.

وعلى عكس الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة الذي أنهى موسمه الأخير في فقاعة في أورلاندو، قرر الدوري الأميركي لكرة القدم إقامة الأدوار الإقصائية على ملاعب الفرق المتأهلة، ما يتطلب القيام برحلات عبر الولايات المتحدة التي ينتشر فيها الوباء بوتيرة سريعة.

وبلغ المعدل اليومي للإصابات الجديدة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، 167400 إصابة في المتوسط، بينما تجاوز عدد الوفيات اليومية 1400.

© 2020 AFP