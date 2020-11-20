بطولة إسبانيا: كومان غير واثق من مستقبل ميسي مع برشلونة

لويس جيني ا ف ب/ارشيف

قال كومان انه ليس من مهامه اقناع ميسي على البقاء في برشلونة

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مدريد (أ ف ب)

أقرّ مدرب برشلونة الاسباني الهولندي رونالد كومان ان لا فكرة لديه حول رحيل نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي في نهاية الموسم الجاري من عدمه، معتبرًا انه ليس من مهامه إقناع افضل لاعب في العالم ست مرات بالبقاء.

وباءت محاولة ميسي بالرحيل عن برشلونة الموسم الماضي بالفشل، إذ أجبره ناديه على دفع بنده الجزائي الخيالي للرحيل، فيما شن حملة على الادارة السابقة برئاسة المستقيل جوزيب بارتوميو لاستغلال جائحة كورونا من اجل إجباره على البقاء داخل أسوار النادي الكاتالوني.

ويمكن لابن الثالثة والثلاثين التفاوض مع فريق جديد بدءا من كانون الثاني/يناير والرحيل بعقد حر الصيف المقبل، فيما يبدو مانشستر سيتي الانكليزي من اقوى المرشحين لضمه كي يعيد الوصل مع مدربه السابق في برشلونة بيب غوارديولا.

قال كومان الجمعة في مؤتمر صحافي قبل مواجهة صعبة ضد مضيفه أتلتيكو مدريد السبت في الدوري الاسباني "لا يزال ميسي مرتبطا بعقد وبرأيي يجب أن يبقى هنا".

تابع "لكن لست مخوّلا في إبقائه هنا. سنرى بشأن مستقبله، وهو لا يزال لاعبًا في برشلونة. لا احد يعرف مستقبل ميسي".

ويواجه ميسي، العائد من رحلة دامت 15 ساعة بعد مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات مونديال 2022، أسئلة حول علاقته بزميله المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان.

وكان وكيل سابق لغريزمان قال إنه من الصعب اللعب مع ميسي في برشلونة الذي قام بتهميش الفرنسي بعد وصوله من أتلتيكو مدريد، ما دفع "البعوضة" الى الرد "لقد تعبت من كوني دائمًا المشكلة في كل ما يحصل مع النادي".

وعلق كومان على الموضوع "أتفهم مدى انزعاج ليو. يتعين على الناس إظهار المزيد من الاحترام لامثال ليونيل ميسي".

تابع "لم أر أي مشكلة بين الاثنين، لا في غرف الملابس أو في ارض الملعب. هناك العديد من الصور تظهرهما يعملان سويا بشكل جيد".

ويغيب عن برشلونة لاعب وسطه سيرجيو بوسكيتس وجناحه اليافع أنسو فاتي في المواجهة ضد أتلتيكو على ملعب "واندا متروبوليتانو"، فيما يغيب المهاجم الاوروغوياني لويس سواريز عن مواجهة فريقه السابق برشلونة بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ولم يفز أتلتيكو على برشلونة في الدوري منذ عام 2010.

© 2020 AFP