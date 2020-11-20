بطولة انكلترا: أرتيتا يؤكد أنه عالج مع ويليان مسألة سفره الى دبي

اليكس لايفزي تصوير مشترك/ا ف ب

سافر الجناح البرازيلي ويليان الى دبي خلال النافذة الدولية من دون اخذ الاذن من فريقه ارسنال الانكليزي

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لندن (أ ف ب)

أكد الاسباني ميكيل أرتيتا مدرب فريق ارسنال انه عالج مع لاعب الجناح ويليان مسألة رحلته غير المصرح بها الى دبي خلال النافذة الدولية، من دون الكشف عما إذا كان البرازيلي سيشارك أمام مضيفه ليدز يونايتد في المرحلة التاسعة من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم الاحد.

وشوهدت صور لويليان عبر انستاغرام في مطعم "نصرت" الشهير في دبي، مع مالكه التركي نصرت غوكشيه المعروف بـ "سولت باي".

وبموجب القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد في إنكلترا، لا يُسمح بالسفر الدولي إلا لأغراض محدودة مثل العمل أو التعليم.

الا أن الامارات العربية المتحدة ليست مدرجة على لائحة الدول التي يتحتم على العائدين منها الى بريطانيا الخضوع للحجر الصحي، لذا تمكن ابن الـ32 عامًا من العودة الى التمارين هذا الاسبوع.

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحافي على هامش اللقاء "مهما يحصل من أمور لا نتوقعها، سنحاول حلّها داخليًا".

وتابع "لقد عالجنا المسألة وشرحناها. أجرينا محادثة وشرحت ما توقعته. بالنسبة لكل لاعب، هناك العديد من العوامل الشخصية في الوقت الراهن".

ولم تكن النافذة الدولية ايجابية لأرتيتا بعد إصابة كل من لاعب الارتكاز المصري محمد النيني والمدافع البوسني سيد كولاسيناتش بفيروس كورونا المستجد.

كما أشارت تقارير صحافية الى وقوع شجار بين البرازيلي دافيد لويز والاسباني داني سيبايوس خلال التمارين أدى الى صفع الاول للثاني في وجهه.

وتحتم على قناص الفريق الغابوني بيار-ايميريك أوباميانغ أن يمضي ليلة على الارض في المطار في غامبيا رفقة زملائه في المنتخب الوطني، بعد عدم التزام البعثة بالتدابير الخاصة بجائحة كورونا وفقًا للسلطات الغامبية قبل مباراتهم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 التي أرجئت حتى 2022.

وعلّق أرتيتا "لقد كانت تجربة فريدة. قلت له أنا متأكد أنك لم تنم على الارض منذ سنوات. اعتبرها تجربة وعندما تنام في سريرك مساء، فكّر بكم هذا الامر جيد ومريح وكم أنت محظوظ".

ككا/ر م/ز ر

© 2020 AFP