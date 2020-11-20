عودة صلاح إلى إنكلترا بطائرة "مجهزة طبيا" واصابته بكورونا مستمرة

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القاهرة (أ ف ب)

يعود نجم كرة القدم المصرية ونادي ليفربول محمد صلاح المصاب بفيروس كورونا المستجد إلى إنكلترا بطائرة "خاصة مجهزة طبيا" الجمعة، بحسب ما أعلن الاتحاد المصري مساء الخميس.

ويرافق صلاح في الطائرة زميله في المنتخب المصري لاعب وسط ارسنال الانكليزي محمد النني المصاب بالفيروس أيضا.

وذكر الاتحاد في بيان انه "في اطار التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم وناديي ليفربول وأرسنال الانكليزيين تم الاتفاق على سفر كل من محمد صلاح ومحمد النني نجمي المنتخب الوطني المحترفين في انجلترا غدا من مطار الغردقة على متن طائرة خاصة مجهزة طبية، على أمل أن تتحول حالتهما إلى سلبية قريبا والتمكن من العودة إلى مشاركة فريقيهما في مبارياتهما المقبلة".

وشرح الاتحاد المصري ان التواصل بينه وبين ناديي ليفربول بطل الدوري وارسنال حصل من خلال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد على المستوى الإداري ومحمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني على المستوى الطبي "فيما أجرى اللاعبان مسحة جديدة لكل منهما اليوم جاءت نتيجتهما ايجابية".

وكان صلاح، أفضل لاعب افريقي في 2017 و2018 وفي انكلترا عام 2018، قد ظهرت نتيجته مسحته ايجابية الجمعة الماضي عشية مباراة بلاده مع توغو في تصفيات كأس أمم افريقيا 2021.

خضع اللاعب البالغ 28 عاما لبروتوكول طبي حيث عُزل في فندق في مدينة الجونة حتى اعلان عودته الى انكلترا، على أمل اللحاق بليفربول بطل الدوري الانكليزي 2020 واوروبا 2019.

ثم أعلن الاتحاد الاربعاء ان صلاح والنني ما زالا ايجابيين بفيروس كورونا، فيما انضم اليهما زميلهما في المنتخب مهاجم اولمبياكوس اليوناني أحمد حسن "كوكا"، علما بان صلاح غاب عن مباراتي توغو في التصفيات فيما غاب النني عن المباراة الثانية.

وتعرض صلاح لانتقادات بعد حضوره حفل زفاف شقيقه نصر فور وصوله إلى القاهرة مطلع الاسبوع الماضي للانضمام إلى معسكر المنتخب، بحسب صور انتشرت له على وسائل التواصل الاجتماعي ظهر في بعضها يحتفل على حلقة الرقص ويلتقط الصور دون كمامة او احترام مسافة التباعد الاجتماعي.

برغم ذلك، علّق ماهر شتيّه عمدة قرية نجريج مسقط رأس صلاح "تحدد الزفاف بناء على مواعيد محمّد، أراد أن يكون الحضور محدوداً ولا يزيد عن سبعين شخصاً من الأقارب فقط".

تابع "حصل تباعد اجتماعي، وكان المكان مفتوحاً وليس مغلقاً. ارتدى صلاح الكمامة وأزالها فقط أثناء التقاط الصور. حتى عندما حضنّاه كنا نقبله في كتفه وليس وجهه".

وشارك الفرعون المصري الموسم الحالي أساسياً في المباريات الثماني لليفربول في الدوري وسجل ثمانية أهداف.

© 2020 AFP