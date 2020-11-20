عودة صلاح والنني إلى إنكلترا بطائرة "مجهزة طبيا" واصابتهما بكورونا مستمرة

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القاهرة (أ ف ب)

يعود نجم كرة القدم المصرية ونادي ليفربول محمد صلاح وزميله محمد النني لاعب وسط ارسنال المصابان بفيروس كورونا المستجد إلى إنكلترا بطائرة "خاصة مجهزة طبيا" الجمعة، بحسب ما أعلن الاتحاد المصري مساء الخميس.

وذكر الاتحاد في بيان انه "في اطار التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم وناديي ليفربول وأرسنال الانكليزيين، تم الاتفاق على سفر كل من محمد صلاح ومحمد النني نجمي المنتخب الوطني المحترفين في انجلترا غدا من مطار الغردقة على متن طائرة خاصة مجهزة طبية، على أمل أن تتحول حالتهما إلى سلبية قريبا والتمكن من العودة إلى مشاركة فريقيهما في مبارياتهما المقبلة".

وشرح الاتحاد المصري ان التواصل بينه وبين ناديي ليفربول بطل الدوري وارسنال حصل من خلال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد على المستوى الإداري ومحمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني على المستوى الطبي "فيما أجرى اللاعبان مسحة جديدة لكل منهما اليوم جاءت نتيجتهما ايجابية".

وقال ابو العلا لقناة "أون تايم سبورتس" المحلية "فرصة اتاحة اللاعبين اصبحت اسرع، فبعد أن كان يسمح لهم بالعودة الى المباريات على أعلى مستوى اثر سبعة ايام من ظهور المسحة السلبية، بات بمقدورهم اللعب بعد نتيجة مسحة سلبية وفحص اشعة سليم".

تابع "هذا ما جعل مدة غياب مصابي كورونا أقل من السابق. وبالتالي طلب الناديان (ليفربول وارسنال) عودة صلاح والنني بحيث يمكنهما اعادة اللاعبين فورا الى اللعب فور ظهور سلبية مسحتهما وسلامة فحوصهما الطبية".

وتنص قوانين الدوري الانكليزي على دخول اي لاعب مصاب بالفيروس الى عزل صحي لعشرة ايام بعد ثبوت ايجابية مسحته، وبعد تلك الفترة بمقدوره العودة الى الفريق شرط توافر مسحة سلبية.

وشرح طبيب المنتخب ان "طائرة الاسعاف مجهزة طبيا بنسبة 100% وتتضمن طاقما طبيا مرافقا".

وكان صلاح، أفضل لاعب افريقي في 2017 و2018 وفي انكلترا عام 2018، قد ظهرت نتيجته مسحته ايجابية يوم الجمعة الماضي عشية مباراة بلاده مع توغو في تصفيات كأس أمم افريقيا 2021 التي أرجئت حتى عام 2022.

خضع اللاعب البالغ 28 عاما لبروتوكول طبي حيث عُزل في فندق في مدينة الجونة حتى اعلان عودته الى انكلترا، على أمل اللحاق بليفربول بطل الدوري الانكليزي 2020 واوروبا 2019.

ثم أعلن الاتحاد الاربعاء ان صلاح والنني ما زالا ايجابيين بفيروس كورونا، فيما انضم اليهما زميلهما في المنتخب مهاجم اولمبياكوس اليوناني أحمد حسن "كوكا"، علما بأن صلاح غاب عن مباراتي توغو في التصفيات فيما غاب النني عن المباراة الثانية.

- زفاف وانتقادات -

وتعرض صلاح (28 عامًا) لانتقادات بعد حضوره حفل زفاف شقيقه نصر فور وصوله إلى القاهرة مطلع الاسبوع الماضي للانضمام إلى معسكر المنتخب، بحسب صور وفيديوهات انتشرت له على وسائل التواصل الاجتماعي ظهر في بعضها يحتفل على حلقة الرقص ويلتقط الصور دون كمامة او احترام مسافة التباعد الاجتماعي.

ووجه مهاجم المنتخب السابق أحمد حسام "ميدو" عبر برنامجه على قناة "النهار" انتقادات لاذعة للاتحاد المصري لعدم معاتبة صلاح الذي أهمل اتباع الاجراءات الاحترازية وحضوره حفل الزفاف "يجب أن نكون صريحين، صلاح أخطأ في حالة التراخي التي ظهر عليها وعدم مراعاته الإجراءات الاحترازية".

تابع مهاجم توتنهام الانكليزي وروما الايطالي الاسبق "حضر حفل الزفاف بين 800 و900 شخص، واصيب هناك بكورونا. من الطبيعي أن يقوم بالواجب مع شقيقه، لكن ليس في زمن كورونا وخوضه مهمة وطنية مع منتخب مصر".

أضاف ميدو "خسرنا مجهود صلاح اهم لاعب في المنتخب، وهو كان ملتزما دوما، لكنه اخطأ في الذهاب إلى زفاف شقيقه".

وكان ماهر شتيّه عمدة قرية نجريج مسقط رأس صلاح علّق على ما حصل في الحفل "تحدد الزفاف بناء على مواعيد محمّد، أراد أن يكون الحضور محدوداً ولا يزيد عن سبعين شخصاً من الأقارب فقط".

تابع "حصل تباعد اجتماعي، وكان المكان مفتوحاً وليس مغلقاً. ارتدى صلاح الكمامة وأزالها فقط أثناء التقاط الصور. حتى عندما حضنّاه كنا نقبله في كتفه وليس وجهه".

وشارك الفرعون المصري الموسم الحالي أساسياً في المباريات الثماني لليفربول في الدوري وسجل ثمانية أهداف.

وسيغيب صلاح عن مباراتي ليفربول المقبلتين، إذ يستضيف الـ"ريدز" ليستر سيتي الاحد ضمن منافسات الدوري الإنكليزي، وأتالانتا الإيطالي الاربعاء المقبل ضمن دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.

© 2020 AFP