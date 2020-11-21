إيران تغلق المؤسسات غير الأساسية ضمن إجراءات لمواجهة كوفيد-19

ستر ا ف ب

مارة يضعون كمامات واقية يمرون بجانب مركز تجاري مغلق في طهران في ظل إجراءات مكافحة كوفيد-19، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

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طهران (أ ف ب)

بدأت إيران السبت تطبيق إجراءات إغلاق واسعة تشمل إقفال المؤسسات التجارية غير الأساسية في العديد من المدن، سعيا للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد الذي شهدت الإصابات والوفيات بسببه تزايدا في الفترة الماضية.

ومنذ الإعلان رسميا عن ظهور أولى حالات كوفيد-19 في الجمهورية الإسلامية قبل تسعة أشهر، لم تفرض السلطات إجراءات إغلاق شامل على غرار ما قامت به دول عدة حول العالم، لا سيما في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد وسط العقوبات الأميركية المفروضة عليها.

وتعد إيران أكثر دول الشرق الأوسط تضررا بالجائحة التي تسببت بوفاة أكثر من 44 ألف شخص على أراضيها.

وقال الرئيس حسن روحاني في كلمة متلفزة خلال الاجتماع الأسبوعي للهيئة الوطنية لمكافحة كوفيد-19، إنه "مع الإجراءات الجديدة، أردنا أن نقول للشعب إن مشكلة فيروس كورونا المستجد جدية للغاية".

وتشمل الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ السبت وستستمر لفترة قد تبلغ أسبوعين، الإقفال التام للمؤسسات غير الأساسية في أكثر من نصف المدن البلاد، وأبرزها طهران ومراكز المحافظات الثلاثين الأخرى.

وتستثنى من الإجراءات في المناطق المصنّفة عند المستوى "الأحمر" (الأعلى وفق التنصيف المتبع في إيران) المراكز الصحية والمتاجر التي تبيع المواد الغذائية، إضافة الى الصيدليات والمصارف ووسائل النقل العام ومحطات الوقود والمؤسسات الصحافية.

وبحسب الهيئة، ستطال الإجراءات نحو 53 مليون شخص من عدد سكان البلاد الذي يتجاوز 80 مليونا.

وشدد روحاني في كلمته على ضرورة "إقناع الناس بأنه ليس لدينا أي خيار آخر" في الوقت الراهن لمكافحة انتشار المرض.

ويواجه الاقتصاد في الجمهورية الإسلامية ضغوطات كبيرة من الانكماش والتراجع في قيمة العملة المحلية، بسبب العقوبات القاسية التي أعادت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على طهران اعتبارا من عام 2018، بعد قرار واشنطن الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

وشهد تعداد الوفيات والإصابات اليومية بكوفيد-19 في إيران، نسقا تصاعديا اعتبارا من مطلع أيلول/سبتمبر، تخلله تسجيل أكثر من حصيلة قياسية يومية.

ومنذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، تتخطى حصيلة الوفيات عتبة 400 شخص يوميا.

والسبت، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، وفاة 431 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وإصابة 12,391 آخرين.

وبذلك، بلغ العدد الإجمالي للإصابات 841,308 أشخاص، توفي منهم 44,327 شخصا.

وألمح عدد من المسؤولين في الفترة الماضية، بينهم وزير الصحة سعيد نمكي، الى أن الأعداد الفعلية قد تكون أعلى.

وفي إطار الإجراءات الجديدة، سيتم تقييد حركة مركبات النقل الخاصة اعتبارا من الساعة التاسعة ليلا وحتى الساعة الرابعة فجرا في المدن الكبرى، ومنع تنقلها بين المناطق المصنفة "حمراء".

وكرّر روحاني دعوة المواطنين لالتزام القيود التي تحددها السلطات، وحضّ العائلات على تفادي التجمعات هذه الفترة.

وأوضح "ندعو المواطنين الى التزام كل القواعد من أجل الحد في أسرع وقت ممكن من الضغط الاقتصادي المفروض من اليوم على هذه المؤسسات والنشاطات الاقتصادية".

© 2020 AFP