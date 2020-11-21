بطولة إسبانيا: ريال مدريد يسقط في فخ التعادل مع فياريال

مهاجم فياريال جيرار مورينو يسجل هدف التعادل من ركلة جزاء في مرمى ريال مدريد في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

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مدريد (أ ف ب)

فشل ريال مدريد بالخروج فائزاً السبت حين أجبره مضيفه فياريال على التعادل 1-1 ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، في نتيجة غير مطمئنة للفريق الملكي قبل الاستحقاق الأوروبي الأسبوع المقبل.

وسجل ماريانو دياز هدف ريال في الدقيقة الثانية من المباراة، وعادل جيرار مورينو لفياريال في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.

وفشل الفريق الملكي بالتالي من الارتقاء إلى المركز الثاني في الترتيب، وبقي في المركز الرابع بـ17 نقطة، فيما حافظ فياريال أيضاً على مركزه الثاني بـ19.

وكان فريق العاصمة الاسبانية يمنّي النفس بفوز ينهض فيه من كبوته الأخيرة بعد سقوطه أمام فالنسيا 1-4 في المرحلة التاسعة قبل النافذة الدولية.

وخسر ريال في مباراة السبت خدمات مدافعه سيرخيو راموس ومهاجمه الفرنسي كريم بنزيما بسبب الإصابة، فاستبدلهما المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بناتشو وماريانو.

وغاب أيضاً كل من البرازيلي مارسيلو والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي وماركو أسينسيو عن التشكيلة الأساسية، ولعب عوضاً عنهم دانيال كارفاخال والفرنسي فيرلان مندي والنروجي مارتن أوديغارد.

لكن المباراة شهدت عودة البلجيكي إيدن هازار من الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، على غرار زميله البرازيلي كاسيميرو الذي لم يشف بعد.

وقال زيدان بعد المباراة "فقدنا نقطتين بشكل واضح. وركلة الجزاء، هذه أشياء تحدث في كرة القدم (...) لكن (النتيجة) تزعجني بسبب المجهود الذي بذله اللاعبون".

وافتتح ريال التسجيل بعدما رفع كارفاخال عرضية ارتمى لها ماريانو دياز وأسكنها برأسه في الشباك في الدقيقة الثانية.

وكان هناك شكوك حيال إمكانية تسلل، لكن الحكم عاد إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، وأكد صحة الهدف.

ورغم سيطرة ريال على مجريات الشوط الأول، بدا الفريق متراجعاً في الشوط الثاني، ما أتاح فرصاً عدة للفريق المضيف أبرزها في الدقيقة 57 و70 أمام مرمى مفتوح، بسبب أخطاء دفاعية قاتلة.

وأهدر لوكاس فاسكيز فرصة تعزيز النتيجة بعد تسديدة من خارج المنطقة أبعدها الحارس بأطراف أصابعه.

وحصّل فياريال ركلة جزاء بعد عرقلة ارتكبها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، ليتلقى بذلك هدفاً من تسديدة جيرار مورينو الأرضية إلى يمينه (76).

وهذه هي ركلة الجزاء الرابعة ضد ريال في آخر مبارتين له.

لكن هذه الخطوة الناقصة، تبقي ريال على ثلاثة انتصارات في آخر سبع مباريات له في جميع المسابقات، فيما يرتقب مباراة صعبة الأربعاء المقبل أمام مضيفه إنتر الايطالي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

© 2020 AFP