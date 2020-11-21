بطولة إنكلترا: توتنهام يسقط مانشستر سيتي ويتصدر ويوجه رسالة قوية لمنافسيه

الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو يحتفل مع الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين بتسجيل الهدف الثاني لتوتنهام في مرمى مانشستر سيتي في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

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لندن (أ ف ب)

ألحق توتنهام الخسارة بضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 2-صفر السبت في قمة المرحلة التاسعة من الدوري الانكليزي لكرة القدم ليتصدّر مؤقتًا ويوجّه رسالة قوية بقدرته على المنافسة على اللقب الغائب عن خزائنه منذ 60 عاماً.

وسجل الكوري الجنوبي المتألق سون هيونغ-مين الهدف الاول لأصحاب الارض (5) قبل أن يضاعف البديل الارجنتيني جيوفاني لو سيلسو النتيجة (65).

ورفع النادي اللندني رصيده الى 20 نقطة في الصدارة بفوز رابع تواليًا في الدوري، بفارق نقطتين عن كل من تشلسي الثاني الفائز على نيوكاسل والذي يلتقيه في المرحلة المقبلة في "ستامفورد بريدج"، وليستر سيتي الذي سيكون قادرًا على استعادتها في حال فوزه على مضيفه ليفربول الاحد.

فيما تجمّد رصيد مانشستر سيتي عند 12 نقطة من ثماني مباريات حقق خلالها ثلاثة انتصاات فقط (لديه مباراة مؤجلة) في المركز العاشر، في أسوأ بداية في مسيرة مدربه الاسباني بيب غوارديولا الذي جدد عقده الخميس مع الفريق حتى حزيران/يونيو 2023.

وحقق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو فوزه السابع امام غوارديولا في المواجهة 24 في مسيرتيهما التدريبية، في حين بقي الاخير مع 11 انتصارًا مقابل ستة تعادلات.

وقال مورينيو بعد اللقاء "إنه شعور جميل (الصدارة)، ولكن ربما غدًا سنكون في المركز الثاني مجددًا ولا يزعجني هذا الامر صراحة، أنا سعيد فقط بالتطور".

وتابع المدرب الذي عين مدربًا في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت "لا يمكن للناس أن يتوقعوا منا أن نأتي الى هنا وبعد موسم واحد ننافس على اللقب. نحن لا ننافس على اللقب، ننافس فقط للفوز بكل مباراة. ولكننا سنتعادل ونخسر مباريات أخرى".

فيما اعتبر غوارديولا "كنا ندرك قبل المباراة أنه لا يمكننا أن نمنحهم الهدف الاول. أتيحت لنا فرص أكثر منهم ولكننا خسرنا. هكذا هي فرق مورينيو، ترتكب خطأ ويعاقبونك عند المرتدة".

وبعدما سقط سبيرز في المرحلة الافتتاحية، لم يخسر منذ حينها اي مباراة في الدوري، وعلى رغم ان كتيبة غوارديولا لم تخسر في آخر تسع مباريات في مختلف المسابقات لكن الفريق واجه عدم فعالية كبيرة أمام المرمى بدليل تسجيله هدفاً واحداً في كل من مبارياته الخمس الأخيرة محلياً.

- هدف بعد 35 ثانية -

وبدأ غوارديولا اللقاء مع الاسباني فيران توريس والجزائري رياض محرز أساسيين اللذين تألقا مع منتخبي بلديهما في النافذة الدولية حيث سجل الاول "هاتريك" في الفوز الهائل بسداسية نظيفة لمنتخب بلاده على المانيا في دوري الامم، في حين أبقى رحيم ستيرلينغ والارجنتيني سيرخيو اغويرو العائد من الاصابة على مقاعد البدلاء.

وافتتح سون التسجيل بعدما وصلته الكرة من خلف المدافعين من الفرنسي تانغي ندومبيلي سددها زاحفة من مشارف منطقة الجزاء بيسراه بين قدمي الحارس البرازيلي ايديرسون (5)، لينفرد بصدارة ترتيب الهدافين في الدوري هذا الموسم بهدفه التاسع.

وظنّ النادي اللندني أنه ضاعف تقدمه عندما سجل هاري كاين الهدف الثاني إثر هجمة مرتدة متقنة وتمريرة حاسمة من سون من داخل المنطقة، الا ان الهدف ألغي بداعي التسلل على الدولي الانكليزي (13).

وفرض "سيتيزن" سيطرتهم على مجريات الشوط الاول، حيث اكتفى سبيرز بتسديدة وحيدة كانت التي اتى منها هدف سون، وسجل المدافع الفرنسي أيميريك لابورت هدفًا بتسديدة على يمين مواطنه الحارس هوغو لوريس، الا ان الهدف ألغي بعد الاحتكام الى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" بسبب لمسة يد على البرازيلي غابريال جيزوس الذي مرر الكرة لزميله (27).

وكاد أن يدخل سيتي الى الاستراحة متعادلا الا ان تسديدة جيزوس مرت بجانب القائم (41).

وسجل البديل لو سيلو بعد 35 ثانية فقط من دخوله ارض الملعب عندما انطلق كاين من خلف منتصف الملعب قبل ان يمرر الكرة الى الارجنتيني على مشارف المنطقة الذي توغل وسدد كرة زاحفة في المرمى (65).

ورفع كاين رصيده الى 9 تمريرات حاسمة في الدور هذا الموسم معززًا صدارته في الفئة.

ولم تجد تبديلات غوارديولا الذي دفع بستيرلينغ وفيل فودن.

وأنقذ لوريس هدفًا محققًا من رأسية للبرتغالي روبن دياش إثر ركنية (90).

ويخوض توتنهام مواجهات قوية في مبارياته الست القادمة ضد تشلسي، ارسنال، كريستال بالاس، ليفربول، ليستر سيتي وولفرهامبتون.

ورغم أن سيتي يتصدر مجموعته في دوري الابطال بالعلامة الكاملة من ثلاث مباريات، الا انه كان يمني النفس في أن يدخل بمعنويات افضل الى لقائه ضد مضيفه اولمبياكوس اليوناني الاربعاء.

- تشلسي يواصل تألقه -

وواصل تشلسي تألقه بفوزه الثمين على مضيفه نيوكاسل يونايتد 2-صفر السبت على ملعب "سانت جيمس بارك"، فيما سقط أستون فيلا أمام ضيفه برايتون بنتيجة 1-2.

وسجل الأرجنتيني فيديريكو فرنانديس (10 خطأ في مرمى فريقه) وتامي أبراهام (65) الهدفي ليحقق النلدي النندني فوزه الثالث على التوالي والخامس هذا الموسم في الدوري.

وأكد النادي اللندني الذي حقق فوزه الخامس تواليا في مختلف المسابقات، استعداده الجيد لمواجهة مضيفه رين الفرنسي الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا.

في المقابل، مني نيوكاسل بخسارته الثانية على التوالي والرابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.

وكان تشلسي الطرف الافضل أغلب فترات المباراة وكان بإمكانه هز الشباك أكثر من مرتين.

وافتتح تشلسي التسجيل بفضل النيران الصديقة عندما مرر مايسون ماونت كرة عرضية أمام المرمى تابعها المدافع فرنانديس بالخطأ في مرمى فريقه (10).

وقاد الالماني تيمو فيرنر هجمة مرتدة سريعة من منتصف الملعب ومرر كرة إلى ابراهام المتوغل داخل المنطقة فسددها بيمناه على يسار الحارس (65).

وأهدر أستون فيلا فرصة للالتحاق بالصدارة بسقوطه امام ضيفه برايتون بنتيجة 2-1 ليتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز السادس.

وافتتح داني ويلبيك التسجيل للضيوف (12) قبل أن يعادل ايزري كونسا لفيلا (47)، الا ان كلمة الحسم كانت لسولي مارتش (56).

وكان فيلا حقق فوزاً رائعاً بثلاثية نظيفة في عقر دار أرسنال قبل النافذة الدولية.

ويلعب لاحقا أيضا مانشستر يونايتد مع وست بروميتش ألبيون.

© 2020 AFP