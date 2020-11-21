رئيس بوركينا فاسو أوفر المرشحين حظا للفوز في انتخابات يطغى عليها الهاجس الأمني

أوليمبيا دي ميسمونت ا ف ب

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واغادوغو (أ ف ب)

تنظم بوركينا فاسو الأحد انتخابات رئاسية يبدو الرئيس المنتهية ولايته روش مارك كريستيان كابوري الأوفر حظا للفوز فيها في بلد يعد من الأفقر في العالم وتهزّه اعتداءات جهادية متكررة.

ويختار 6,5 ملايين ناخب دعوا إلى التصويت بين الرئيس كابوري الذي يأمل في الفوز من الدورة الأولى كما حدث في 2015 أو أحد 12 مرشحا للمعارضة.

من بين هؤلاء مرشحان بارزان، زيفيرين ديابري الزعيم التاريخي للمعارضة، وإيدي كومبوغو مرشح حزب الرئيس السابق بليز كومباوري الذي يحن كثر إلى نظامه.

وقال الباحث محمد سافادوغو أن "الأمن هو الرهان الرئيسي في هذه الانتخابات".

وخرجت أراض واسعة عن سيطرة الدولة في بوركينا فاسو وأصبحت الهجمات الجهادية شبه يومية.

ارتفع خلال عامين عدد النازحين نتيجة تلك الهجمات ليصل إلى مليون، أي خمسة بالمئة من إجمالي عدد سكان البلد. وخلّف العنف 1200 قتيل على الأقل منذ 2015.

ويتعذر إجراء الاقتراع المزدوج، الرئاسي والتشريعي، في خُمس أراضي البلد على الأقل. ولم يفتح التسجيل في دفاتر الناخبين في 1500 من بين أكثر من ثمانية آلاف قرية، و22 من بين ما يزيد عن 300 بلدية.

وتسود مخاوف عامة من حدوث هجمات جهادية يوم الانتخابات. ونشرت قوات لم يكشف عن عددها في كامل البلد.

- مقتل 14 عسكريا أثناء الحملة -

في خضم الحملة بداية تشرين الثاني/نوفمبر، قتل 14 عسكريا في كمين تبناه تنظيم الدولة الإسلامية في شمال البلد، وهي حصيلة من بين الأكبر منذ 2015.

وبعد بضعة أيام من ذلك، نشر التنظيم صورة لجهاديين اثنين يذبحان رجلا يرتدي بزة عسكرية. ونفى الجيش حينها وقوع اعتداء جديد.

ضاقت بوركينا فاسو ذرعا بأحداث العنف، ولم تنجح رئاسة كابوري في احتوائها منذ الهجمات الأولى.

واعتبر محمد سافادوغو المختص في شؤون الأمن أن "التشخيص كان سيئا والرد لم يكن كافيا أو مناسبا".

في بوركينا فاسو كما في مالي والنيجر المجاورتين، تحول العنف الجهادي إلى مواجهات بين المجموعات السكانية، والخلط بين السكان من اتنية الفولاني والجهاديين بنتشر على نطاق واسع.

ودانت منظمات غير حكومية قتل ميليشيات موالية للحكومة أو الجيش لمدنيين من الفولاني. وتؤدي الانتهاكات في حقّ جماعة اتنية إلى أعمال انتقامية في حقّ أخرى.

اُتخذ قرار المواجهة العسكرية الكاملة، لكن الجيش البوركينابي الذي يعاني من سوء التجهيز والتدريب، يتكبّد خسائر متتالية رغم تحقيقه بعض النجاحات.

- متطوعون أم ميليشيات تتبع السلطة؟ -

نوقشت إمكانية التحاور مع الجماعات الجهادية خلال الحملة، وهي فكرة مطروحة بقوة في مالي. وفي حين عارضها كابوري دعمها جميع خصومه تقريبا.

وقال زيفيرين ديابري إن "التحرك العسكري وحده لم يحقق قطّ نصرا على الإرهاب في أي مكان من العالم. يجب أن تكون هناك تحركات أخرى إلى جانبه".

أحد الحلول التي تبناها كابوري كان تشكيل ميليشيات قرويّة بتأطير من الدولة بداية 2020، أُطلق عليها اسم "المتطوعون للدفاع عن الوطن".

ويبقى دور هذه الميليشيات في تأمين اقتراع الأحد ضبابيا. وقال مصدر دبلوماسي غربي في واغادوغو إن حزب الرئيس "يمكن أن يُتهم باستعمال هذه +القوات+ للحثّ على التصويت لصالح كابوري".

لكن قال مسؤول من "المتطوعون للدفاع عن الوطن" إنه "سنكون حاضرين لدعم الجيش وحماية مكاتب الاقتراع"، وأكد أنهم "محايدون".

من جهته أشار أستاذ العلوم السياسية إدريس تراوري إلى أن المعارضة "لم تنجح في التوحد خلف مرشح واحد".

لذلك يسعى معسكر كابوري للفوز منذ الدورة الأولى لتجنب مواجهة مرشح مدعوم من كل المعارضة في الدورة الثانية.

© 2020 AFP