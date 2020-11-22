الدوري الأميركي للمحترفين: هايوورد إلى هورنتس مقابل 120 مليون دولار

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لوس انجليس (أ ف ب)

انتقل اللاعب المهاجم غوردان هايوورد إلى تشارلوت هورنتس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعقد حرّ مقدّر بـ120 مليون دولار أميركي لأربع سنوات، بحسب ما ذكرت شبكة "اي اس بي ان".

غرّد اللاعب في حسابه على تويتر "إلى مدينة تشارلوت، أتوق لبدء الفصل التالي من مسيرتي! أنا مستعد للعب لمنظمة رائعة أخرى مع تشارلوت هورنتس".

وحمل هايوورد (30 عاما و2,01 م) ألوان يوتا جاز بين 2010 و2017 وبوسطن سلتيكس بين 2017 و2020.

تابع هايوورد "أعرف انه كانت هناك بعض التقلبات، لكنني ساعتز دوما بتجربتي مع بوسطن. انا ممتن الى الابد لاتاحة فرصة اللعب مع بوسطن أمام الجمهور المخلص".

واصبح هايوورد لاعبا حرا بعد رفضه عرض بوسطن للموسم المقبل مقابل 34,2 مليون دولار، علما بانه تعاقد معه في 2017 مقابل 127,8 مليون دولار.

وخيّمت الاصابات على بداية اقامته في بوسطن، ثم بلغ معدل تسجيله 17,5 نقطة في موسم 2020 مع 6,4 متابعات و4,1 تمريرات حاسمة، وذلك في 52 مباراة خاضها ضمن الموسم المنقوص بسبب فيروس كورونا المستجد.

غاب اللاعب المطلوب من نيويورك نيكس وانديانا بيسرز، مجددا عن الادوار الاقصائية "بلاي اوف" في فقاعة أورلاندو الصحية، بسبب التواء في الكاحل في المباراة الافتتاحية ضمن الدور الاول ضد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

عاد في نهائي المنطقة الشرقية في السلسلة التي خسرها سلتيكس أمام ميامي هيت 2-4.

وبدأت فترة التفاوض لدى اللاعبين الأحرار يوم الجمعة الماضي، لكن لا يمكن انهاء العقود قبل افتتاح فترة الانتقالات الاحد.

وسينضم الموزع المخضرم راجون روندو إلى أتلانتا هوكس بصفقة مقدّرة بـ15 مليون دولار لمدة سنتين.

ويخوض روندو (34 عاما) موسمه الخامس عشر في دوري المحترفين مع ستة أندية مختلفة، وذلك بعد خوضه آخر موسمين مع لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب.

وشكر روندو ليكرز وزملاءه وجماهيره السبت على انستاغرام "الى الجماهير، شكرا للترحيب بي منذ اليوم الاول واظهار الحب لي. كان رائعا الانضمام الى عرض ليكرز وانا فخور برد الجميل لكم".

ويبدو تورونتو رابتورز الكندي قريبا من تجديد التعاقد مع موزعه فريد فان فليت لاربع سنوات مقابل 85 مليون دولار.

ولعب فان فليت، القادم الى رابتورز كلاعب حر في 2016، دورا فاعلا في احرازه اللقب الوحيد في تاريخه في 2019.

© 2020 AFP