انتقادات شديدة في الجزائر لتصريحات ماكرون بشأن دعم تبون

رياض قرمدي ا ف ب/ارشيف

صورة بتاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2019 للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أثناء مؤتمر صحافي في العاصمةالجزائرية

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الجزائر (أ ف ب)

لاقت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي قال فيها إنه "سيفعل كل ما بوسعه لمساعدة" الرئيس عبد المجيد تبون على "إنجاح" الانتقال السياسي، انتقادات شديدة في صفوف المعارضة في الجزائر والتي رأت فيها "تدخلا" في شؤون البلاد.

وكتب رئيس حزب "التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية"، أحد أبرز أحزاب المعارضة العلمانية، محسن بلعباس "لم يجد إيمانويل ماكرون بدّاً من إعطاء دروس في الديموقراطية وإدارة الحكم. في حديثه إلى القادة الأفارقة، سمح لنفسه بتوزيع شهادات الشرعية على قادة شعوب الأنديجان التي نمثلها".

وكان ماكرون أشاد في مقابلة نشرتها الجمعة أسبوعية "جون أفريك" ب"شجاعة" تبون الذي أدخل الى المستشفى في المانيا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ووعد بانه "سيفعل كل ما بوسعه لمساعدته" في الفترة الانتقالية التي تعيشها البلاد.

وقال حزب التجمع في بيان نشر الأحد، أول ايام الأسبوع في الجزائر، بشأن تصريحات ماكرون، إنه في حالة الجزائر "خولت له نفسه بإصدار شهادة ثقة لرئيس الدولة وهذا ليس مجرد تدخل وإنما دليل على أن فرنسا تدير خارطة طريق لبلدنا".

من جهته وصف كريم طابو، إحدى شخصيات الحراك الشعبي، فرنسا الرسمية بانها "عنصرية" بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" الناطقة بالفرنسية.

وقال طابو الذي أوقف على مدى تسعة أشهر قبل الافراج المشروط عنه في 2 تموز/يوليو "فرنسا لا تريد قبول أنه في هذا البلد يمكن أن تظهر قوى ديموقراطية ، شباب متحرر". وسيصدر حكم مجددا بحقه في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بتهمة "إضعاف معنويات الجيش".

ويطالب الحراك الذي انطلق في شباط/فبراير 2019، بتغيير جوهري "للنظام" السياسي القائم منذ الاستقلال عام 1962.

من جهته، استهجن أبرز حزب إسلامي، "حركة مجتمع السلم"، عودة فرنسا الى عاداتها القديمة "والتدخل في الشؤون الداخلية" لمستعمراتها السابقة.

وأوردت الصحافة الجزائرية انتقادات لاذعة أيضا.

وكتبت صحيفة "الشروق" ان تصريحات ماكرون اعادت احياء الجدل حول "تدخلات فرنسا".

وكتبت صحيفة ليبرتيه الناطقة بالفرنسية والقريبة من المعارضة ان باريس "تلقي بثقلها وبقوة في المنطقة الاقليمية التي تقع فيها الجزائر (...) في بعض الاحيان هذا النفوذ يذهب الى حد خلط التعاون والتدخل".

ورأى كاتب التعليق مصطفى حموش "اليوم، يسلمنا مقتطفا صرفا من فكر ما بعد الاستعمار".

من جهتها تساءلت صحيفة "الخبر" مجددا ما إذا كانت الجزائر ستقبل ب"مصالحة" بدون "اعتذارات مسبقة عن الجرائم" التي ارتكبت خلال الاستعمار، معتبرة أن تصريحات ماكرون تفاقم "الفوضى" المتعلقة بمسألة الذاكرة.

ورأت صحيفة الشروق أن ماكرون لم يف بوعوده كمرشح حين قال للجزائريين إن فرنسا ستقدم اعتذارات "عن جرائم ضد الانسانية".

وقد عين كل من ماكرون وتبون خبيرا للعمل على ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر بهدف تشجيع المصالحة، هما بنجامين ستورا عن الجانب الفرنسي وعبد المجيد شيخي عن الجانب الجزائري.

وسيرفع ستورا تقريرا عن هذه المسألة لماكرون في كانون الاول/ديسمبر.

© 2020 AFP