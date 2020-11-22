بطولة إسبانيا: أزمة في دفاع برشلونة مع إصابة بيكيه وروبرتو

غابريال بويس ا ف ب

تعرض بيكيه لاصابة قوية في ركبته السبت قد تبعده عدة اشهر عن برشلونة

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مدريد (أ ف ب)

تعرّض قلب الدفاع الدولي جيرار بيكيه لاصابة خطيرة بركبته، بحسب ما أكّد ناديه برشلونة الاسباني الاحد، بحيث يتوقع أن يغيب عن الملاعب لشهرين على الأقل.

وخرج بيكيه (33 عاما و103 مباريت دولية) باكيا في الدقيقة 61 من مواجهة فريقه السبت ضد أتلتيكو مدريد (صفر-1) في الدوري المحلي، إثر التحام مع الأرجنتيني أنخيل كوريا.

قال برشلونة الذي يعيش بداية موسم سيئة في الدوري المحلي، في بيان "أظهرت الفحوص انه تعرض لالتواء من الدرجة الثالثة في الرباط الجانبي الداخلي واصابة جزئية في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى".

وكان المدرب الهولندي رونالد كومان أعرب بعد المباراة عن قلقه حيال الإصابة قائلاً "هناك الكثير من الإصابات بسبب الجدول المزدحم. أنا قلق نعم".

كما أكد النادي الكاتالوني اصابة ظهيره الايمن -لاعب وسطه سيرجي روبرتو، بتمزق عضلي بفخذه سيبعده عن الملاعب نحو شهرين.

ولم يتم الاعلان عن غياب بيكيه، لكن تقارير صحافية اشارت الى امكانية ابتعاده بين شهرين وستة.

وفي غياب بيكيه، بقي الفرنسي كليمان لانغليه الوحيد في مركز قلب الدفاع، في ظل اصابة الفرنسي الاخر صامويل أومتيتي والأوروغوياني الشاب رونالد أراوجو.

وبخسارته الثالثة في الليغا من أصل 10 مباريات، تراجع برشلونة الى مركز عاشر غير معهود لتشكيلة القائد الارجنتيني ليونيل ميسي.

في المقابل، يتصدر مجموعته في دوري ابطال اوروبا بثلاثة انتصارات تواليا، ويحل على دينامو كييف الاوكراني الثلاثاء.

© 2020 AFP