بطولة إنكلترا: إيفرتون يوقف النزيف على أرض فولهام الجريح

جون سيبلي تصوير مشترك/ا ف ب

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لندن (أ ف ب)

افتتح المهاجم الدولي دومينيك كالفرت-لوين التسجيل لايفرتون بعد 42 ثانية، وقاده الى فوز أول بعد ثلاث خسارات متتالية، الاحد على مضيفه فولهام المتواضع 3-2 في المرحلة التاسعة من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

ورفع ايفرتون الذي كان في صدارة الدوري قبل شهر، رصيده الى 16 نقطة في المركز السادس موقتا، فيما بقي فولهام على مشارف منطقة الهبوط مع اربع نقاط فقط.

وعاد مهاجم ايفرتون البرازيلي ريشارليسون بعد ايقافه ثلاث مباريات، علما ان ايفرتون لم يخسر هذا الموسم عندما شارك الثلاثي كالفرت-لوين وريشارليسون والكولومبي خاميس رودريغيز في صفوفه.

على ملعب "كرايفن كوتيدج" في العاصمة، افتتح كالفرت-لوين التسجيل باكرا لفريق المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي، بعد عرضية من ريشارليسون ارتدت من الدفاع المرتبك الى الدولي المتابع (1).

عادل الجامايكي بوبي ريد لفولهام سريعا في شباك الدولي جوردان بيكفورد (15)، لكن كالفرت-لوين تابع هوايته بالتسجيل من مسافة قريبة مستعيدا التقدم (29) ورافعا رصيده الى عشرة اهداف في صدارة ترتيب الهدافين.

ووجّه الفرنسي عبدولاي دوكوري برأسية قوية ضربة قاسية لآمال فولهام (35) قبل لاستراحة.

لكن الفريق اللندني لم يستسلم، فأهدر ركلة جزاء للبرتغالي إيفان كافاليرو بعد انزلاقه اثناء تسديد الكرة (68)، ثم قلّص الفارق عن طريق لاعب الوسط المعار من تشلسي روبن لوفتوس-تشيك (70)، لتنتهي المواجهة بفوز إيفرتون 3-2.

وتبرز في نهاية مباريات الاحد مواجهة ليفربول حامل اللقب والمثقل بالغيابات أمام ضيفه ليستر سيتي ثالث الترتيب.

© 2020 AFP