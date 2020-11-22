بطولة إيطاليا: بداية محبطة لبرانديلي مع فيورنتينا

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لم يكمل ريبيري الشوط الاول من مباراة فيورنتينا وبينيفينتو فخرج مصابا بفخذه

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فلورنسا (إيطاليا) (أ ف ب)

اخفق المدرب تشيزاري برانديلي في بداية مشواره الثاني مع فيورنتينا، بخسارته أمام ضيفه الصاعد بينيفينتو صفر-1، الاحد في المرحلة الثامنة من الدوري الايطالي لكرة القدم.

وما يزيد الطين بلة بالنسبة لبرانديلي، مدرب المنتخب السابق والذي اشرف على "فيولا" بين 2005 و2010، ان فريقه خسر على أرضه وامام فريق كان قد سقط في مبارياته الاربع الاخيرة في "سيري أ".

وعاد برانديلي الى فريق مدينة فلورنسا في 9 الجاري بعد اقالة جوزيبي ياكيني، لكن فريقه، الرابع عشر في الترتيب، سقط للمرة الرابعة هذا الموسم.

كما تعرض لضربة اضافية باصابة مهاجمه المخضرم الفرنسي فرانك ريبيري (37 عاما) بفخذه قبل الاستراحة، فيما انسحب جاكومو بونافنتورا خلال عملية الاحماء.

وسجل ريكاردو إيمبروتا هدفه الاول في الدوري في الدقيقة 52، بعد خطأ دفاعي من كريستيانو بيراغي.

ويحل فيورنتينا في الجولة المقبلة على ميلان المتصدر الذي يواجه في وقت لاحق نابولي الرابع في مباراة قمة.

© 2020 AFP