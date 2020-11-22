بطولة الماسترز: مدفيديف يتوج باللقب للمرة الأولى بفوزه على تييم

الروسي دانييل مدفيديف خلال مباراته مع النمسوي دومينيك تييم في نهائي بطولة الماسترز الختامية لكرة المضرب، لندن في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

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لندن (أ ف ب)

توج الروسي دانييل مدفيديف المصنف رابعا بلقب بطولة الماسترز الختامية التي تجمع سنويا بين أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم، للمرة الأولى في مسيرته بفوزه في المباراة النهائية على النمسوي دومينيك تييم الثالث 4-6 و7-6 (7-2) و6-4 في لندن التي تحتضن الحدث للمرة الأخيرة قبل انتقاله الى تورينو.

وتوج الروسي باللقب في مشاركته الثانية وذلك من دون أن يخسر أي مباراة، بعد أن فاز في دور المجموعات على الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول والألماني ألكسندر زفيريف والأرجنتيني دييغو شفارتسمان، قبل أن يقصي الإسباني رافايل نادال الثاني من نصف النهائي ويحرمه من فرصة محاولة الفوز باللقب للمرة الأولى.

وشاءت الصدف أن يكون مدفيديف آخر بطل يتوج في لندن، بعد أن كان مواطنه نيكولاي دافيدنكو أول بطل في العاصمة الإنكليزية التي احتضنت البطولة منذ 2009 لكنها ستنتقل الى تورينو اعتبارا من 2021.

ونال الروسي شرف أن يكون البطل الرابع تواليا خارج نادي العمالقة الأربعة (ديوكوفيتش ونادال والسويسري روجيه فيدرر الذي غاب بسبب الإصابة، والبريطاني أندي موراي)، بعد أن ذهب اللقب في الأعوام الثلاثة الماضية لصالح البلغاري غريغور ديميتروف والألماني ألكسندر زفيريف واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الذي فاز في نهائي 2019 على تييم بالذات.

© 2020 AFP