جائزة البرتغال الكبرى: الاسباني أريناس يحرز لقب بطولة العالم "موتو 3"

باتريسيا دي ميلو موريرا ا ف ب

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بورتيماو (البرتغال) (أ ف ب)

أحرز الإسباني ألبرت أريناس لقب بطولة العالم للدراجات النارية لفئة "موتو 3"، برغم حلوله الاحد في المركز الثاني عشر لجائزة البرتغال الكبرى، المرحلة الأخيرة هذا الموسم التي أحرز لقبها مواطنه راوول فرنانديس.

وتصدر أريناس (كا تي آم) الترتيب العام مع 140 نقطة، بفارق اربع نقاط فقط عن كل من درجاي هوندا الإيطالي توني أربولينو والياباني آي أوغورا.

وهذا الفوز الثاني هذا الموسم وفي مسيرته لفرنانديس، بعد جائزة اوروبا الكبرى، وانهى الموسم في المركز الرابع في الترتيب العام (159).

وتفوّق فرنانديس (كا تي أم) بفارق 6 ثوان عن دراجي هوندا الايطالي دنيس فوجا ومواطنه جيريمي ألكوبا.

وشهد السباق صعودا مميزا لأربولينو من المركز 27 إلى المركز الخامس، لكن ذلك لم يكن كافيا لاقتناص اللقب من أريناس. أما أوغورا الذي كان قادرا حسابيا أيضا على احراز اللقب، فاكتفى بالمركز الثامن في السباق.

قال بطل العالم البالغ 23 عاما والمتوّج بلقب ثلاثة سباقات هذا الموسم "انا بحاجة للوقت لكي استوعب ذلك. كان سباقا جيدا في البداية، لكن اطاري الخلفي بدأ بالتآكل. حاولت العودة وتصارعنا بشكل جميل مع توني (أربولينو)".

ولدى الصانعين، تفوقت هوندا (326 نقطة) على كا تي أم (318).

© 2020 AFP