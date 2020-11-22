دوري أبطال آسيا: غوانغجو إيفرغراند يستهل مشاركته بتعادل مع سوون

كريم جعفر ا ف ب

خيّم تعادل سلبي على مواجهة غوانغجو ايفرغراند الصيني وسوون سامسونغ بلووينغز الكوري الجنوبي الاحد في دوري ابطال اسيا في الدوحة

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الدوحة (أ ف ب)

استهل غوانغجو إيفرغراند الصيني، حامل لقب 2013 و2015، موسمه الحالي في دوري ابطال اسيا لكرة القدم، بتعادل سلبي مع سوون سامسون بلووينغز الكوري الجنوبي، على استاد خليفة الدولي في الدوحة ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وتستضيف الدوحة منذ الخميس الماضي مباريات الشرق، بعد تعليقها منذ اذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، والفائز فيها يلاقي بيرسيبوليس الايراني بطل الغرب.

وتبادل الفريقان المحاولات مع أفضلية نسبية لصالح سوون، لكن دون أن ينجح أي منهما في التسجيل.

ويتصدر فيسيل كوبي الياباني ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من غوانغجو وسوون، علماً بأن المجموعة كانت تضم أيضاً جوهور دار التعظيم الذي انسحب بسبب قيود السفر في ماليزيا والغيت نتائجه.

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأربعاء، حيث يلتقي غوانغجو مع فيسيل كوبي.

ويلعب في وقت لاحق ضمن المجموعة الثامنة تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي مع شنغهاي أس آي بي جي الصيني.

© 2020 AFP