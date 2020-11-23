أول وفد إسرائيلي الى السودان منذ إعلان تطبيع العلاقات بين البلدين

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وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (يسار) يقف إلى جانب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان في الخرطوم في آب/أغسطس 2020

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القدس (أ ف ب)

أكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لوكالة فرانس برس ان الدولة العبرية ارسلت الإثنين أول وفد لها إلى السودان، وذلك بعد شهر على إعلان اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

ويأتي التأكيد الإسرائيلي بعد شائعات متزايدة في القدس مؤخرا حول إرسال وفد إسرائيلي إلى الخرطوم.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي بعد ظهر الإثنين أن وفدا يزور السودان الإثنين.

والسودان هو الدولة العربية الثالثة التي اعلنت اخيرا تطبيع العلاقات و"إنهاء حالة العداء" مع الدولة العبرية بعد الإمارات والبحرين.

وأكد مسؤول إسرائيلي رفض الكشف عن هويته زيارة الوفد بدون تقديم مزيد من التفاصيل حول هوية الشخصيات الإسرائيلية المشاركة في الزيارة.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قد التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني في شباط/فبراير في أوغندا، ووصف رئيس الوزراء اللقاء بأنه "تاريخي".

وزار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إسرائيل أواخر آب/أغسطس، وغادر منها إلى السودان في أول رحلة رسمية مباشرة بين تل أبيب والخرطوم.

وشهدت الأشهر الأخيرة أيضا زيادة واشنطن للضغوط على الخرطوم لدفعها نحو تطبيع علاقاتها مع إسرائيل قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

ويشهد السودان منذ الإطاحة برئيسه السابق عمر البشير، مرحلة انتقالية يتقاسم فيها عسكريون ومدنيون هم قادة الحركة الاحتجاجية إدارة البلاد لحين إجراء انتخابات عامة مقررة في العام 2022.

وتواجه الحكومة الانتقالية صعوبات اقتصادية في ظل انخفاض حاد في قيمة العملة المحلية (الجنيه السوداني)، الأمر الذي زاد من الأصوات المنادية برفع العقوبات التي كانت واشنطن فرضتها على السودان في تسعينات القرن الماضي.

وتوصف الخطوة الأميركية لجهة رفع العقوبات بأنها تاريخية وداعمة للحكومة السودانية الساعية لطي عقود من مقاطعة المجتمع الدولي.

ووضعت السودان على القائمة الأميركية للدول الإرهابية في عهد عمر البشير في العام 1993، الذي كان استقبل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن على الأراضي السودانية.

لكن إدارة الرئيس دونالد ترامب أكدت أن لا صلة بين رفع العقوبات والتطبيع بين السودان وإسرائيل، الحليف الرئيسي لواشنطن.

وكان زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن استقر في عهد البشير لوقت طويل في السودان التي اتهمت بدعم جهاديين فجروا السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا، ما أدى إلى مقتل 224 شخصا وجرح نحو خمسة آلاف آخرين.

ودفع السودان الشهر الماضي 335 مليون دولار تعويضات لـ "ضحايا الإرهاب من الأميركيين".

وكان القادة العرب قد أطلقوا في العام 1967 من الخرطوم إعلان "اللاءات الثلاث" وهي "لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض" مع الدولة العبرية بعد هزيمة حزيران/يونيو من ذلك العام.

© 2020 AFP