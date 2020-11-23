السعودية وإسرائيل: هل يخرج التقارب السري للعلن؟

بندر الجلود Saudi Royal Palace/ا ف ب

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال ترؤسه جلسة لقمة مجموعة العشرين في الرياض في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

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الرياض (أ ف ب)

يفتح اللقاء غير المسبوق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي أعلنت عنه وسائل إعلام إسرائيلية، الباب واسعا أمام تقارب علني بين الدولتين.

ولم تؤكد أو تنف السلطات الإسرائيلية والسعودية اللقاء الذي أفادت وسائل الإعلام عن انعقاده في منطقة نيوم في شمال غرب المملكة، وبحضور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وفي حال تأكّد اللقاء رسما، فسيكون أول اجتماع علني بين مسؤول سعودي من العائلة الحاكمة وآخر إسرائيلي، وكذلك أول زيارة علنية لمسؤول إسرائيلي إلى السعودية.

في الآتي أبرز مؤشرات التقارب التي سبقت الإعلان عن اللقاء وتبعات اجتماع مماثل:

- ما الذي قاد إلى الزيارة؟ -

تقيم العديد من دول الخليج منذ سنوات علاقات سرية مع إسرائيل، وذلك على أساس المخاوف المشتركة تجاه إيران بشكل خاص، بينما تشجّع الولايات المتحدة الجانبين على تطبيع العلاقات.

وخرجت هذه الدبلوماسية السرية إلى العلن في آب/أغسطس الماضي عندما أعلنت الإمارات، حليف السعودية، عن تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية.

لكن إقامة علاقات مع السعودية القوى السياسية الاقليمية وصاحبة أكبر اقتصاد عربي، ستكون حتما بمثابة أحد اهم الأحداث الدبلوماسية في تاريخ إسرائيل منذ قيامها قبل 72 عاما.

وقالت الرياض إنها لن تحذو حذو الإمارات، لكنّ مملكة البحرين سرعان ما وقذعت على اتفاق للتطبيع في خطوة قال مراقبون انها لم تكن لتتحقق من دون ضوء أخضر من الجارة الكبرى السعودية.

وسمحت المملكة للرحلات الجوية مباشرة بين الإمارات والبحرين وإسرائيل بعبور أجوائها.

- ماذا تغير في السعودية؟ -

تقول المملكة إنّ تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني شرط مسبق لتطبيع العلاقات، وهو موقف يحظى بأهمية كبيرة اقليميا ودوليا على اعتبار أن المملكة تقدّم على نفسها على انها قائدة العالم الاسلامي.

ولطالما كانت المملكة شديد الحساسية حيال إي إعلان عن تقارب مع إسرائيل خشية حدوث ردود فعل وانتقادات بما في ذلك في الداخل السعودي، في صفوف العائلة الحاكمة وبين أفراد مجتمعها المحافظ.

ومع ذلك، فقد تحسنّت العلاقات ضمن نهج سياسي استحدثه ولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان الذي يُنظر إليه على أنه الحكام الفعلي إنما من خلف الستار.

وسعت السعودية في السنوات الماضية إلى التواصل الجريء مع شخصيات يهودية، وجرى تناول العلاقات مع إسرائيل وتاريخ الديانة اليهودية في وسائل الإعلام الحكومية والمدعومة من السلطات.

وقال مسؤولون في السعودية إن الكتب المدرسية التي كانت تنعت أتباع الديانات الأخرى بأوصاف مثيرة للجدل، تخضع للمراجعة كجزء من حملة لولي العهد لمكافحة "التطرف" في التعليم.

وفي شباط/فبراير، استضاف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الحاخام المقيم في القدس ديفيد روزين، لأول مرة في التاريخ الحديث.

- ما الذي ستجنيه المملكة؟ -

تقيم دول الخليج علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة منذ عقود طويلة، لكن المخاوف المشتركة من النفوذ الإيراني في الشرق الاوسط منذ ثورة العام 1979 عمّقت هذه العلاقات.

ويأتي التقارب مع الدولة العبرية في وقت تعزز الجمهورية الاسلامية نفوذها السياسي والعسكري في العديد من دول المنطقة عبر جماعات مسلّحة موالية لها، من سوريا ولبنان إلى العراق واليمن.

لكن دول الخليج الغنية بالنفط ترى كذلك العديد من الفوائد المالية لربط اقتصاداتها الثرية بالاقتصاد الإسرائيلي المتطور، ومن بينها دعم خطط التنوع لوقف الارتهان للخام وخصوصا في السعودية من خلال "رؤية 2030" التي يقودها ولي العهد.

ونيوم، حيث قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية إن اللقاء بين الأمير محمد ونتانياهو حدث، تشكّل أحد الركائز الأساسية في هذه الرؤية، وهي مدينة متطورة ضخمة تسعى المملكة لجذب 500 مليار دولار على شكل استثمارات لبنائها.

ويقول مراقبون إن المملكة ستستفيد من الخبرة الإسرائيلية في المشروع، في مجالات تشمل التصنيع والتكنولوجيا الحيوية والأمن السيبراني.

- وماذا ستخسر؟ -

تهدّد عملية التطبيع مبادرة السلام العربية التي رعتها السعودية في العام 2002 والتي تدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها عام 1967 مقابل السلام وتطبيع العلاقات مع الدول العربية.

ومن المرجح أن تنتقد دول عربية أي عمليات تطبيع على غرار الاتفاق الإماراتي الاسرائيلي الذي وصفه القادة الفلسطينيون بأنه "طعنة في الظهر".

وقد تثير الخطوة انتقادات من جديد في الشارع العربي بأن القوى الإقليمية تتخلى عن الشعب الفلسطيني وقضيته في قيام دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

© 2020 AFP