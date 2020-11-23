بايدن يسمي أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية

ماتديل غان اف ب/ارشيف

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واشنطن (أ ف ب)

اعلن الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن الاثنين سلسلة تعيينات في حكومته المقبلة في مقدمها تسميته أنتوني بلينكن لتولي وزارة الخارجية وآخرين من قدامى ادارة الرئيس الاسبق باراك اوباما.

وفي هذا السياق، سيكون وزير الخارجية الأسبق جون كيري (76 عاما)، في حال صادق مجلس الشيوخ على تسميته، موفد الرئيس الاميركي الخاص لشؤون المناخ، ما يعكس الاهمية التي يوليها بايدن لهذا الملف.

كان بلينكن (58 عاما) مساعدا لوزير الخارجية بين العامين 2015 و2017 وسيخلف الجمهوري مايك بومبيو على رأس هذه الوزارة الأساسية. وهو يعد مدافعا شرسا عن تعددية الاقطاب وسيتصدى خصوصا للملف النووي الايراني.

وعلى رأس وزارة الامن الداخلي، سمى بايدن للمرة الاولى الإسباني الأصل اليخاندرو مايوركاس (60 عاما) المولود في هافانا والذي سيشرف خصوصا على قضايا الهجرة.

ومايوركاس مدع سابق مناهض للعنصرية، ويلم بشؤون الوزارة التي سيتولاها كونه كان مساعدا للوزير بين 2013 و2016.

وقال بايدن في بيان اعلن فيه هذه التعيينات "احتاج الى فريق جاهز من اليوم الأول"، علما أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لا يزال يرفض الإقرار بهزيمته في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الرئاسية.

واضاف الرئيس المنتخب أن "هؤلاء الافراد اختبروا الازمات وامتحنتهم بقدر ما هم مبدعون وخلاقون".

كذلك، اختار بايدن أفريل هاينز (51 عاما) لتتولى إدارة الاستخبارات الوطنية، بحيث تنسق بين مختلف الوكالات الفدرالية النشطة في هذا المجال، مع الأشارة الى أنها المرأة الاولى التي تتسلم هذه المسؤولية.

وستكون الأميركية من أصل إفريقي ليندا توماس غرينفيلد (68 عاما) التي شغلت منصب مساعدة وزير الخارجية لشؤون إفريقيا، سفيرة لدى الأمم المتحدة.

وسمى بايدن ايضا مستشارا مقربا هو جايك سوليفن (43 عاما) ليكون مستشاره للأمن القومي.

© 2020 AFP