بايدن يعتزم ترشيح أنتوني بلينكن لمنصب وزير الخارجية (إعلام)

جيم واتسون ا ف ب/AFP/ارشيف

الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يتحدث بعد لقاء مع حكام ولايات في ويلمينغتون في ديلاوير في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

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واشنطن (أ ف ب)

ذكرت وسائل إعلام أميركيّة عدّة الأحد أنّ الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يعتزم ترشيح الدبلوماسي أنتوني بلينكن لمنصب وزير الخارجيّة.

وبلينكن (58 عامًا) هو أحد مستشاري بايدن الرئيسيّين في مجال السياسة الخارجيّة وكان المسؤول الثاني في وزارة الخارجيّة الأميركيّة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما عندما كان بايدن يشغل في ذلك الوقت منصب نائب الرئيس.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" ووكالة "بلومبرغ"، يعتزم الرئيس المنتخب الإعلان عن ترشيح بلينكن لمنصب وزير الخارجيّة يوم الثلاثاء.

وبلينكن من أشدّ المؤيّدين للتعدّدية، وسيخلف في هذا المنصب، في حال تعيينه، وزير الخارجيّة الحالي مايك بومبيو المؤيّد لـ"حملة الضغوط القصوى" على إيران ولسياسة لا هوادة فيها تجاه الصين.

وأفادت وسائل إعلام أميركية أن بايدن سيسمّي ليندا توماس غرينفيلد التي شغلت منصب مساعدة وزير الخارجية لشؤون إفريقيا في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، سفيرةً أميركية لدى الأمم المتحدة.

في هذا الوقت، يواصل الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب ومحاموه تقديم التماسات للقضاء للتنديد بعمليات تزوير انتخابية هائلة من دون تقديم حتى الآن أي أدلة ملموسة.

وأعلن فريق ترامب الأحد أنه لن يتعامل بعد الآن مع المحامية سيدني باول المثيرة للجدل بعد أن أكدت حصول عمليات تزوير هائلة خلال انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر من دون تقديم أدلة لصحافيين في مؤتمر صحافي الخميس الماضي.

وقال المحامي الشخصي لترامب ورئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني في بيان "سيدني باول تمارس القانون بشكل فردي. ليست عضواً في فريق ترامب القانوني" مضيفاً أنها "ليست محامية شخصية للرئيس".

ويريد الجمهوريون الحصول على مراجعة كاملة للنتائج في مقاطعة واين، وهي الأكبر في ولاية ميشيغن.

ومن المقرر أن تعقد لجنة المسؤولين الانتخابيين في ميشيغن التي تضمّ ديموقراطيين اثنين وجمهوريين اثنين، اجتماعاً الاثنين للمصادقة على نتيجة هذه الولاية.

وبحسب معلومات صحافية، فإن أحد العضوين الجمهوريين في اللجنة يعتزم التصويت ضد المصادقة.

© 2020 AFP