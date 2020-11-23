بايدن يعتزم تعيين الرئيسة السابقة للاحتياطي الفدرالي جانيت يلين وزيرة للخزانة

برندان سميالوفسكي اف ب/ارشيف

رئيسة الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين اثناء لقاء صحافي في مبنى البنك المركزي الاميركي في واشنطن في 13 ك1/ديسمبر 2017

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واشنطن (أ ف ب)

يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن تعيين الرئيسة السابقة للاحتياطي الفدرالي جانيت يلين وزيرة للخزانة، وفق ما أفاد مصدر قريب من فريقه وكالة فرانس برس، مؤكّداً بذلك معلومات أوردتها وسائل إعلام أميركية.

ويلين التي كانت أول امرأة تتولى رئاسة البنك المركزي الأميركي بين 2014 و2018 هي أيضاً خبيرة اقتصادية مرموقة.

وفي حال صادق مجلس الشيوخ على تعيينها خلفاً لستيفن منوتشن ستصبح يلين كذلك أول امرأة في تاريخ الولايات المتّحدة تتولى وزارة الخزانة.

وُيعتبر وزير الخزانة أهم مسؤول في الإدارة الأميركية بعد وزير الخارجية.

ويرتدي هذا المنصب أهمية استثنائية في الظرف الراهن لأنّ القوة الاقتصادية الأكبر في العالم تعاني للنهوض من تداعيات جائحة كوفيد-19.

ومع انضمام ملايين الأميركيين إلى سوق البطالة بسبب الجائحة، تشهد عملية خلق فرص عمل في الولايات المتحدة تباطؤاً بعد الانتعاش القوي الذي سجّلته حين أعيد فتح الاقتصاد بين أيار/مايو وتمّوز/يوليو في أعقاب الإغلاق الذي فرضته الموجة الوبائية الأولى.

ومؤخّراً توقّع اقتصاديّو "جي بي مورغان" أن ينكمش الاقتصاد الأميركي بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2021 بسبب تداعيات الموجة الوبائية الثانية.

ويلين التي تخرّجت من جامعتي براون وييل، اضطرت في مطلع 2018 لمغادرة منصبها على رأس الاحتياطي الفدرالي بعدما رفض الرئيس الجمهوري دونالد ترامب تمديد ولايتها وعيّن جيروم باول خلفاً لها.

وتميّزت ولايتها على رأس البنك المركزي التي استمرّت أربع سنوات بتحسّن سوق العمل وانخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية.

© 2020 AFP