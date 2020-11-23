بنيامين نتانياهو زار السعودية سرا الأحد والتقى ولي العهد (وسائل إعلام إسرائيلية)

بندر الجالود, مايا أليروزو POOL/ا ف ب

صور تم إعدادها في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، يظهر فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بيامين نتانياهو الذي زار المملكة الأحد سرا

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القدس (أ ف ب)

زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السعودية الأحد، وأجرى محادثات سرية مع ولي العهد محمد بن سلمان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة في الدولة العبرية الإثنين.

وأفادت وسائل الإعلام أن رئيس وكالة الاستخبارات يوسي كوهين رافق نتانياهو في زيارته إلى موقع مدينة (نيوم) المستقبلية في شمال غرب المملكة والتي تعتبر أقرب نقطة إلى إسرائيل وأنه التقى فيها الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وأكد مراسل دبلوماسي في الإذاعة العامة الإسرائيلية حضور بومبيو، الذي زار إسرائيل الأسبوع الماضي ليومين، المحادثات.

ونقلت الإذاعة عن مسؤولين رسميين إسرائيليين لم تكشف هوياتهم قولهم إن نتانياهو ويوسي كوهين "توجّها إلى السعودية والتقيا بومبيو وبن سلمان في مدينة نيوم".

وذكرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية الإثنين أيضا معلومات متطابقة.

ولم يتسن لوكالة فرانس برس الحصول على تعليق حول الموضوع من مكتب رئيس الوزراء.

وتأتي هذه الزيارة لنتانياهو بعد توقيعه اتفاقيات تاريخية لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين الحليفتين للسعودية.

ووقعت هذه الاتفاقيات منتصف أيلول/سبتمبر في حديقة البيت الأبيض في واشنطن.

وردد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون منذ ذلك الوقت، عن وجود دول عربية إضافية مستعدة لإقامة علاقات مع إسرائيل.

وبالفعل، أعلنت الخرطوم في تشرين الأول/أكتوبر تطبيع علاقاتها مع اسرائيل و"إنهاء حالة العداء بينهما".

لكن السعودية سبق أن شددت على تمسكها بموقف جامعة الدول العربية الممتد لعقود والذي جعل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا أساسيا لإحلال السلام مع الدولة العبرية.

© 2020 AFP