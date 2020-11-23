شركة "دانون" ستلغي حتى الفي وظيفة ادارية منها "400 الى 500" في فرنسا

جولييت ميشال ا ف ب/AFP/ارشيف

شعار دانون في مصنع وايت بلاينز قرب نيويورك في 7 كانون الثاني/يناير 2019

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باريس (أ ف ب)

اعلنت شركة "دانون" الفرنسية للصناعات الغذائية التي تراجعت مبيعاتها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، الإثنين نيتها إلغاء حتى ألفي وظيفة في مقارها في فرنسا والخارج "لتبسيط" تنظيمها وإعادة تحريك النمو.

وصرح رئيس مجلس إدارة دانون إيمانويل فابر لفرانس برس "في فرنسا سيتم تسريح 400 إلى 500 شخص أساسا من المديرين والمسؤولين".

واعلن ان "عملية التسريح ستطال كافة بنى الفرق المشتركة كمقارنا في أمستردام وسنغافورة وباريس" موضحا أن الخطة التي تدعى "محليا أولا" ترمي إلى "توطيد القدرة على المستوى المحلي" وفي الدول التي تنشط فيها الشركة.

وجاء في بيان أن المجموعة تتوقع "تراجع نفقاتها العامة والإدارية ب700 مليون يورو ما يمثل 20% من تكاليف بنية المؤسسة".

وتراهن دانون على "موارد جديدة للإنتاج الصناعي تسمح بخفض كلفة المنتجات المطروحة للبيع ب300 مليون يورو".

وتنوي المجموعة توفير مليار يورو بحلول 2023.

© 2020 AFP