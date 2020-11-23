فيفا يوقف رئيس الاتحاد الافريقي أحمد أحمد خمس سنوات في قضايا فساد

محمد الشاهد ا ف ب/ارشيف

أوقف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم لخمس سنوات عن اي نشاط كروي بسبب قضايا فساد

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زوريخ (سويسرا) (أ ف ب)

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاثنين رئيس الاتحاد الافريقي الملغاشي أحمد أحمد خمس سنوات عن أي نشاط كروي بسبب قضايا فساد مالي.

وادانت الغرفة القضائية في لجنة الاخلاقيات أحمد (60 عاما) الذي يرئس الاتحاد القاري منذ 2017 وترشح مجددا لولاية ثانية، بخرق عدة مواد متعلقة بـ"واجب الولاء.. عرض وقبول هدايا أو مزايا أخرى.. اساءة استخدام المنصب" بالاضافة الى "اختلاس الامول".

وكان أحمد قد خضع للتحقيق في باريس في حزيران/يونيو 2019 للاشتباه بقضايا فساد.

ورأى القضاء الداخلي في فيفا، ان أحمد، نائب رئيس الاتحاد الدولي، ارتكب عدة مخالفات في إدارة الاتحاد الافريقي "بينها تنظيم وتمويل رحلة حج إلى مكة، علاقته مع شركة التجهيزات الرياضية تاكتيكال ستيل وأنشطة أخرى".

وكان أحمد تخلى موقتا عن انشطته في 13 الجاري بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد ودخوله مستشفى في القاهرة، مقر الاتحاد القاري، للخضوع لعلاج.

كما غرّمته لجنة الاخلاقيات مبلغ 200 ألف فرنك سويسري (نحو 220 الف دولار) واخطرته الاثنين بشروط القرار الذي دخل حيز التنفيذ "وسيتم اخطاره بالقرار كاملا مع دوافعه في خلال 60 يوما وبعدها يتم نشره على موقع فيفا".

وأعلن المدرب السابق ووزير الرياضة والصيد الاسبق في بلاده، في تشرين الاول/اكتوبر الماضي نيته الترشح لولاية ثانية في انتخابات اذار/مارس المقبل في الرباط.

طلب في صيف 2019 مساعدة الاتحاد الدولي للاشراف على تنظيمه، وذلك بعد اتهامات فساد وتحرش جنسي تعرض لها من داخل اروقة الاتحاد القاري، خصوصا من الامين العام الراحل المصري عمرو فهمي المقال من منصبه في نيسان/ابريل 2019.

ونفذت الامينة العامة في الاتحاد الدولي السنغالية فاطمة سامورا مهمة لستة اشهر، بيد أن هذا التفويض الهادف للاصلاح داخل المنظمة القارية لم يتم تجديده في شباط/فبراير 2020.

© 2020 AFP