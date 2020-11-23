نتانياهو أجرى زيارة سرّية إلى السعودية الأحد والتقى محمد بن سلمان

بندر الجالود, مايا أليروزو POOL/ا ف ب

صور تم إعدادها في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، يظهر فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بيامين نتانياهو الذي زار المملكة الأحد سرا

إعلان اقرأ المزيد

القدس (أ ف ب)

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو زيارة غير مسبوقة إلى السعودية الأحد وعقد محادثات سرية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفق ما ذكرت مصادر متطابقة الإثنين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس وكالة الاستخبارات (الشاباك) يوسي كوهين رافق نتانياهو في زيارته إلى موقع مدينة (نيوم) المستقبلية في شمال غرب المملكة والتي تعتبر أقرب نقطة إلى إسرائيل، وهي معلومات أكدها مصدر حكومي إسرائيلي لفرانس برس.

وأكد مراسل دبلوماسي في الإذاعة العامة الإسرائيلية أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي زار إسرائيل الأسبوع الماضي ليومين، شارك في المحادثات.

ونقلت الإذاعة عن مسؤولين رسميين إسرائيليين لم تكشف هوياتهم قولهم إن نتانياهو ويوسي كوهين "توجّها إلى السعودية والتقيا بومبيو وبن سلمان في مدينة نيوم".

وذكرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية الإثنين أيضا معلومات متطابقة.

وأكد بومبيو الذي وصل إلى نيوم قادما من الإمارات التي زارها ضمن جولته الشرق أوسطية، اجتماعه مع محمد بن سلمان.

كما أفاد المراسل الدبلوماسي البارز باراك رافيد أن نتانياهو وكوهين توجها بطائرة تابعة لرجل الأعمال الإسرائيلي أودي أنجيل إلى نيوم.

واستعان رافيد ببيانات تتبع الرحلات عبر الإنترنت، والتي أظهرت على ما يبدو مغادرة طائرة الأحد في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي إسرائيل متوجهة إلى مدينة نيوم على البحر الأحمر، والعودة إلى إسرائيل بعد خمس ساعات.

ولم يتسن لوكالة فرانس برس الحصول على تعليق من مكتب نتانياهو على الزيارة التي ستكون أول زيارة معلنة لرئيس وزراء إسرائيلي إلى المملكة.

كما لم تحصل فرانس برس على رد فوري من قبل الديوان الملكي السعودي أو وزارة الإعلام على اللقاء بين نتانياهو ومحمد بن سلمان.

- تطبيع العلاقات -

وتأتي هذه الزيارة لنتانياهو بعد توقيعه اتفاقيات تاريخية لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين الحليفتين للسعودية.

وأعلنت الإمارات عن اتفاق تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية في 13 آب/أغسطس، لتكون أول دولة خليجية وثالث دولة عربية بعد مصر (1979)، والأردن (1994)، توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع إسرائيل.

وتبعتها البحرين ومن ثم السودان في تشرين الأول/أكتوبر، والتي أعلنت "إنهاء حالة العداء" مع الدولة العبرية.

وندد الفلسطينيون باتفاقيات التطبيع واعتبروها "خيانة".

وتحدّث مسؤولون أميركيون وإسرائيليون منذ ذلك الوقت عن وجود دول عربية إضافية مستعدة لإقامة علاقات مع إسرائيل، وهو ما أكده نتانياهو أواخر آب/أغسطس.

لكن السعودية سبق أن شددت على تمسكها بموقف جامعة الدول العربية الممتد لعقود والذي جعل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا أساسيا لإحلال السلام مع الدولة العبرية.

وكان خبراء أثاروا التساؤلات بشأن آفاق توسيع ما أطلق عليه "اتفاقيات إبراهيم" بعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، خصوصا مع دول تواجه انتقادات بشأن ملف حقوق الإنسان لديها على غرار السعودية.

وقللت إدارة ترامب من أهمية دور حقوق الإنسان في العلاقات الدبلوماسية بين الدول.

وحرص ترامب على تجنب انتقاد سجل حقوق الإنسان في السعودية، ولا سيما قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في أسطنبول على يد عملاء سعوديين سريين.

ويرى محللون إسرائيليون أن إدارة بايدن التي ستواجه ضغوطا من اليسار التقدمي في الحزب الديموقراطي، ستتعرض أيضا لردود فعل منددة إذا دعمت اتفاق سلام إسرائيلي-سعودي دون أي إصلاحات حقوقية في السعودية.

ومع اقتراب مغادرة ترامب للبيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير، يتوقع خبراء إسرائيليون أن تضغط واشنطن وبقوة من أجل اتفاق سلام مع السعودية، قبل تنصيب بايدن.

وانخرطت إسرائيل مع دول عربية، مؤخرا في محادثات دبلوماسية بشأن العدو المشترك المتمثل بإيران.

وينتاب القلق عدد من الدول العربية وإسرائيل من احتمال إعادة بايدن إحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي تم توقيعه في عهد باراك أوباما، والذي انسحب منه ترامب.

وكان السفير الإسرائيلي السابق في واشنطن مايكل أورين قال لفرانس برس قبيل إعلان نتائج الانتخابات الأميركية، إن إدارة بايدن قد تعتبر أن "اتفاقيات إبراهيم" جزء من "سياسة ترامب" وبالتالي لن تكون ذات أولوية.

© 2020 AFP