إسرائيل تدرج السعودية على قائمة الدول الخضراء لجهة انتشار فيروس كورونا

بندر الجالود, مايا أليروزو POOL/ا ف ب

صور تم إعدادها في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 لولي العهد السعودي محمد بن سلمان (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي زار المملكة الأحد سرا

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القدس (أ ف ب)

قالت إسرائيل الثلاثاء، إنها أدرجت السعودية على قائمة الدول الخضراء لجهة انتشار فيروس كورونا، غداة تقارير صحافية تحدثت عن حصول مباحثات سرية بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وولي العهد محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وأكدت وزارة الصحة الثلاثاء أن القرار اتخذ الإثنين، وأن لا علاقة بين قرارها هذا وزيارة نتانياهو المفترضة إلى مدينة نيوم السعودية على البحر الأحمر الأحد.

وبموجب هذا القرار، يعفى الوافدون من السعودية إلى إسرائيل من الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وقال المدير العام لوزارة الصحة هزي هليفي لمحطة "كان" الإسرائيلية العامة "كانت السعودية في القائمة السابقة منطقة حمراء لكن انخفضت معدلات الإصابة" فيها.

وأضاف "إنها الآن خضراء (...) لا علاقة بزيارة أي شخص لأي دولة" بهذا القرار.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتانياهو سافر مساء الأحد إلى نيوم في السعودية لإجراء محادثات تاريخية مع ولي العهد محمد بن سلمان على الرغم من عدم ارتباط البلدين بعلاقات دبلوماسية رسمية.

وأكد مصدر حكومي إسرائيلي فضل عدم ذكر اسمه، لوكالة فرانس برس إجراء المحادثات وهو ما نفته الرياض بشدة الاثنين.

كذلك، أدرجت إسرائيل مؤخرا البحرين التي وقعت معها في منتصف أيلول/سبتمبر اتفاقية لتطبيع العلاقات، في قائمة الدول الخضراء.

وقد وقعت البحرين أيضا بالتزامن مع الامارات اتفاقية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وقال نتانياهو الثلاثاء إنه تحدث إلى ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة وقَبِل دعوته لإجراء "زيارة رسميةإلى البحرين قريبا".

وأصبحت الإمارات والبحرين ثالث ورابع دولة عربية توقع اتفاقيات تطبيع للعلاقات مع الدولة العبرية بعد مصر (1979)والأردن (1994).

© 2020 AFP