بورصة طوكيو ترتفع بعد موافقة ترامب على بدء عملية نقل السلطة لبايدن

رجل يسير قبل لوحة عرض أسعار البورصة في طوكيو في 12 آذار/مارس 2020

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طوكيو (أ ف ب)

افتتحت بورصة طوكيو جلسة التعاملات صباح الثلاثاء على ارتفاع كبير مدفوعة بموافقة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب على بدء عملية نقل السلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن والنتائج الإيجابية التي حقّقها لقاح ثالث مضادّ لكوفيد-19.

وفي أول جلسة تعاملات بعد عطلة أسبوعية مطوّلة في اليابان استمرت ثلاثة أيام، سجّل مؤشّر نيكاي 225 الرئيسي في مستهلّ التداولات ارتفاعاً بنسبة 1.91% (486.82 نقطة) ليصل إلى 26014.19 نقطة.

بدوره قفز مؤشّر توبيكس الأوسع نطاقاً بنسبة 2% (34.51 نقطة) ليبلغ 1761.90 نقطة.

وقبيل وقت قصير من افتتاح بورصة طوكيو، أعلن ترامب أنّه سمح ببدء عملية نقل السلطة إلى فريق الرئيس المنتخب جو بايدن على الرّغم من عدم إقراره صراحة بهزيمته أمام المرشح الديموقراطي بعد أكثر من أسبوعين من تأكّد هذه الهزيمة.

وحتى قبل هذا الإعلان كانت بورصة طوكيو تستعدّ لتسجيل ارتفاعات في أول جلسة لها بعد العطلة المطوّلة، لتلحق بذلك بركب أسواق مالية أخرى ارتفعت الإثنين بدفع من النتائج المشجّعة التي حقّقتها أولى اللقاحات المضادّة لفيروس كورونا المستجدّ.

كما ساهم في المكاسب التي حقّقتها السوق المالية اليابانية التقارير الإعلامية التي أفادت بأنّ الرئيس الأميركي المنتخب سيعيّن رئيسة الاحتياطي الفدرالي السابقة جانيت يلين وزيرة للخزانة، في معلومة أتاحت لوول ستريت بأن تغلق على مكاسب.

© 2020 AFP