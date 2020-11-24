خاشقجي تلقى تهديدات قبل مقتله بحسب صديق له

ياسين اكغول ا ف ب/ارشيف

متظاهر يحمل صورة للصحافي السعودي جمال خاشقجي خلال تجمع تكريمي له أمام القنصلية السعودية في اسطنبول، في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2018

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اسطنبول (أ ف ب)

أكد صديق للصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل العام 2018 في اسطنبول، الثلاثاء أن الأخير تلقى تهديدات من شخص مقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك مع استئناف محاكمة بالقضية في تركيا.

ويحاكم 20 سعودياً بينهم شخصان مقربان من محمد بن سلمان، غيابياً في اسطنبول في قضية مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في المدينة في تشرين الأول/أكتوبر 2018. وعقدت الجلسة الثانية من هذه المحاكمة الثلاثاء.

وفي المحكمة، قال أيمن نور وهو معارض مصري كان مقرباً جداً من خاشقجي، إن الأخير تعرض للتهديد من سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد وهو من بين المتهمين في القضية، بحسب وسائل الإعلام.

ونقلت صحيفة "صباح" التركية عن نور قوله إن "جمال أخبرني أنه تلقى تهديدات من القحطاني ومحيطه".

وخاشقجي الذي كان مقرباً من النظام السعودي وأصبح منتقداً له في ما بعد، كان متهما بقربه من جماعة الإخوان المسلمين غير المرغوب فيها في السعودية. لم يعثر بعد على رفات خاشقجي الذي كان يكتب في صحيفة واشنطن بوست وقتل عن عمر ناهز 59 عاماً.

وأغرقت قضية مقتله السعودية في إحدى أسوأ أزماتها الدبلوماسية.

وأكدت الرياض أنه قتل خلال عملية غير مصرح لها، لكن مسؤولين أتراكا وأميركيين يرون أن الاغتيال ما كان لينفذ بدون موافقة محمد بن سلمان.

وأجريت محاكمة غير شفافة في السعودية حكم في نهايتها على خمسة أشخاص بالإعدام لكن أحكامهم خففت في أيلول/سبتمبر للسجن 20 عاماً.

ومنذ مقتل خاشقجي، تراجعت العلاقات بين الرياض وأنقرة، القوتين الإقليميتين المتنافستين.

وفي هذا السياق من التوتر، أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز اتصالاً هاتفياً قليل الحدوث قبل انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين نهاية الاسبوع الماضي.

وافتتحت المحاكمة في تركيا في تموز/يوليو. وتقول السلطات التركية إن القحطاني وأحمد عسيري النائب السابق لرئيس المخابرات العامة، هما من أمرا بقتل خاشقجي.

وخلال جلسة الثلاثاء، رفضت المحكمة طلب منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية في أن تكون طرفا مدنيا في القضية.

وقالت ريبيكا فنسان مديرة الحملات الدولية في المنظمة أمام المحكمة "خاب أملنا (...) لكننا سنواصل متابعة هذه المحاكمة عن كثب وأن ندعو لاحترام المعايير الدولية".

ورفعت الجلسة إلى الرابع من آذار/مارس.

© 2020 AFP