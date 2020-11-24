دوري أبطال آسيا: فوز ثالث تواليا لبكين غوان وشنغهاي شينخوا يستعيد توازنه

لاعبو بكين الصيني يحتفلون بتسجيل هدف في مرمى ملبورن فيكتوري الأسترالي في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

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الدوحة (أ ف ب)

حقق نادي بكين غوان الصيني فوزه الثالث تواليا على حساب ملبورن فيكتوري الأسترالي 3-1، الثلاثاء على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتستضيف الدوحة منذ الخميس الماضي مباريات الشرق، بعد تعليقها منذ آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، والفائز فيها يلاقي بيرسيبوليس الإيراني بطل الغرب.

وسجل البرازيلي ريناتو أوغوستو (22) وآلان (34) ووانغ زيمينغ (74) أهداف بكين، في حين أحرز جان لوكا أيانوتشي (78) هدف ملبورن الوحيد.

وانفرد بكين في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 3 نقاط لملبورن فيكتوري وسيول الكوري الجنوبي الذي يلعب لاحقاً مع تشيانغراي التايلندي الأخير والخالي رصيده من النقاط.

وفي منافسات المجموعة السادسة، استعاد نادي شنغهاي شينخوا الصيني توازنه بفوزه على طوكيو الياباني 1-0 من ركلة جزاء نفذها يو هانتشاو (72).

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة نفسها لاحقاً بيرث غلوري الأسترالي مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

وكان شنغهاي خسر مباراته السابقة امام اولسان 1-3 السبت الماضي.

ويتصدر شنغهاي شينخوا المجموعة بـ6 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط من مباراتين لكل من أولسان هيونداي وطوكيو، وصفر نقاط لبيرث غلوري الأخير.

© 2020 AFP